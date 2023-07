Livechat chwali się przychodami. Spółka zmieni nazwę

LiveChat Software szacuje, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) grupy ze wszystkich produktów na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD, co oznacza wzrost o 1,1 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r. i o 34,2 proc. w stosunku do stanu sprzed roku - poinformowała spółka w komunikacie.

W komunikacie podano, że spółka, uwzględniając uwagi audytora do raportu rocznego, prowadzi prace nad zmianą polityki rozpoznania przychodu i z uwagi na to odstępuje od publikacji wstępnych szacunków dotyczących przychodów. W opinii zarządu MRR to kluczowy wskaźnik operacyjny, który pozwala ocenić rzeczywisty rozwój biznesu.

W I kwartale roku finansowego 2023/24 (kwiecień-czerwiec) szacowana wartość operacyjnych przepływów gotówkowych grupy (które służyły jako podstawa do szacunków przychodów) wyniosła 20,16 mln USD wobec 20,02 mln USD w poprzednim kwartale i 15,21 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku.

LiveChat podał, że wzrost wskaźnika MRR w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału wynika głównie ze wzrostu liczby klientów rozwiązań LiveChat, natomiast wzrost w skali roku jest efektem zarówno zwiększenia liczby klientów produktów spółki, jak również wzrostu wskaźnika ARPU (ang. Averege Revenue Per User, średni miesięczny przychód przypadający na klienta).

Spółka poinformowała, że na koniec czerwca 2023 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 158,2 USD wobec 159,7 USD na koniec marca 2023 r. i 120,5 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 122,5 USD na koniec czerwca 2023 r. wobec 121,0 USD na koniec poprzedniego kwartału i 102,5 USD przed rokiem.

Liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37.765 a ChatBot 2.804.

LiveChat zmieni nazwę

Spółka chce w najbliższym czasie zmienić nazwę na Text. Taka uchwała będzie głosowana na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

“Na nadchodzącym walnym zgromadzeniu chcemy poprosić akcjonariuszy o zgodę na zmianę nazwy naszej Spółki. Text to nazwa, która odzwierciedla, że nie jesteśmy już od dawna spółką jednego produktu - mamy ich już pięć. Podkreślamy też, że jesteśmy skoncentrowani na tym sposobie komunikacji a naszą ambicją jest być najlepszymi na świecie ekspertami w tym zakresie” - powiedział Mariusz Ciepły.

Domena text.com jest już w posiadaniu spółki. Na text.com są już prezentowane m.in. wizja Spółki i całe jej portfolio produktowe, ale bardzo silne domeny internetowe (w tym livechat.com, chatbot.com i helpdesk.com) nadal będą wspierać jej biznes.

