Litwiniuk [RPP]: Podwyżka stóp proc. o 25 pb we wrześniu scenariuszem podstawowym, możliwy mocniejszy ruch

Podwyżka stóp procentowych o 25 pb we wrześniu wydaje się być scenariuszem podstawowym, możliwy jest mocniejszy ruch - ocenił w TVN24 członek RPP Przemysław Litwiniuk. Jego zdaniem inflacja może zejść poniżej 10 proc. pod koniec 2023 r. lub w 2024 r.

Litwiniuk, zapytany czy w obliczu rosnącej inflacji podwyżka stóp o 25 pb pozostaje scenariuszem możliwym do realizacji, czy może podwyżka będzie wyższa, powiedział: "Myślę, że to scenariusz podstawowy, on może się rozwinąć w kierunku wyższej podwyżki we wrześniu, jeśli te dane będą się do siódmego (września - PAP) potwierdzać".

"Jestem zwolennikiem poglądu, że ktoś musi pokazywać, że państwo polskie jest zdeterminowane do walki z inflacją" - dodał.

Najbliższe posiedzenie RPP jest zaplanowane na 7 września.

Podczas rozmowy z TVN24 Litwiniuk nie wykluczył, że inflacja na początku przyszłego roku może przekroczyć 20 proc.

"20-stka nie jest wykluczona, i to w styczniu, ze względu na zmiany regulowanych cen energii. Ponadto, mamy efekt bazy - w tym czasie wchodziła tarcza antyinflacyjna, nie wiadomo, czy będzie kontynuowana" - powiedział.

Członek RPP zapytany, kiedy inflacja może zejść poniżej 10 proc., powiedział: "To jest możliwe w końcówce 2023 r., może w 2024 r.". (PAP Biznes)

