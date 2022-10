Litwiniuk: CPI prawdopodobnie przekroczy 20 proc. na początku '23

fot. Łukasz Kamiński / / Senat RP

Inflacja prawdopodobnie przekroczy 20 proc. na początku 2023 r., a jej zejście do celu może zająć ponad 2 lata - powiedział Super Expressowi członek RPP Przemysław Litwiniuk.

"Niestety prawdopodobnie poziom 20 proc. inflacji na początku roku zostanie przekroczony" - powiedział.

"W celu już będziemy, gdy dojdziemy do 3,5 proc., bo jest 1 pkt proc. pasma odchyleń. Ale to nie będzie rok. Oczywiście są okoliczności, których nie znamy. Nie wiemy, co będzie się działo na Ukrainie. Nie wiem jak szybko rząd, UE przeorganizuje łańcuchy dostaw. (...) Niestety ścieżka dojścia do celu oznaczonego w naszych złożeniach polityki pieniężnej może być dłuższa niż 2 lata" - dodał.

Jak zaznaczył, ścieżka inflacji w 2023 r. uzależniona jest głównie od czynników regulacyjnych (ceny energii itp.) oraz od obowiązywania tarczy antyinflacyjnej.

(PAP Biznes)

tus/ osz/