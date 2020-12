Litwa zaostrza warunki kwarantanny

Dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi w USA rozpocznie się w niedzielę

Dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi, wyprodukowanych przez firmę Pfizer, w USA ruszy w niedzielę z zakładów koncernu w Michigan. Do środy preparat ma dotrzeć do 636 miejsc w Stanach Zjednoczonych. Do końca roku pierwszą dawkę szczepionki otrzymać ma 20 mln Amerykanów.