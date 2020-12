Listopadowy exodus z rynku złota

fot. allstars / Shutterstock

W listopadzie 2020 roku fundusze ETF sprzedały ponad sto ton złota. Był to pierwszy miesięczny odpływ gotówki z rynku złota w tym roku i pod względem wartościowym był on drugim największym odpływem w historii.

„Złote” ETF-y w grudniu odnotowały potężny odpływ kapitału. Według danych Światowej Rady Złota wyniósł on 6,8 mld dolarów. W ujęciu dolarowym gorszym miesiącem był tylko kwiecień 2013 roku, gdy podczas pamiętnego krachu z ETF-ów zabezpieczonych (lub powiązanych) złotem odpłynęło 8 mld USD.

Był to zarazem pierwszy w tym roku miesiąc, w którym ETF-y stały po stronie sprzedających. Łącznie fundusze te rzuciły w listopadzie na rynek 107 ton złota - najwięcej od 4 lat. Dla porównania, przez poprzednie 10 miesięcy dokonały zakupu przeszło tysiąca ton królewskiego metalu.

/ Bankier.pl na podstawie danych WGC.

Listopad stał pod znakiem ekstazy na światowych rynkach finansowych. Za sprawą doniesień o szczepionkach przeciwko Covid-19 inwestorzy gremialnie zaczęli porzucać tzw. bezpieczne przystanie i żeglować w stronę bardziej ryzykownych aktywów. Dla indeksu S&P500 był to najlepszy listopad w historii, a Dow Jones zaliczył najsilniejszy miesięczny wzrost od 1987 roku.

Ten wybuch szczepionkowego optymizmu wywołał wielką rotację kapitału od bezpiecznych inwestycji (obligacji USA, USD i złota) i koronawirusowych wygranych (np. spółek technologicznych) w stronę klasycznie cyklicznych sektorów tzw. starej gospodarki (banki, energetyka, spółki przemysłowe). W rezultacie dolarowa cena złota w listopadzie spadła o 5,4 proc., a więc najmocniej od 4 lat.

Pod koniec zeszłego miesiąca dolarowe ceny żółtego metalu obniżyły się do 1 768,45 USD/oz., osiągając najniższą wartość od czerwca i wymazując lipcowo-sierpniowe wzrosty. Jednak od tego czasu notowania złota podniosły się o 3,5 proc. Odnotujmy jednak, że z punktu widzenia inwestora z Polski ceny królewskiego metalu wciąż znajdują się na podobnym poziomie co dwa tygodnie temu i wynoszą ok. 6 660 zł/oz.

KK