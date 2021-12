Gry od deweloperów z GPW wysoko na liście najlepszych w 2021 roku według Steam

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

Jak co roku platforma dystrybucji gier na PC w wersji cyfrowej przygotowała zestawienie najbardziej popularnych tytułów w 2021 r. Produkcje od polskich deweloperów notowanych na giełdzie znalazły się na czołowych miejscach wielu kategorii. Niektóre, kolejny raz z rzędu.

"Wiedźmin 3" – stały bywalec

To już szósta edycja rankingu, który przedstawia kilka rodzajów najpopularniejszych gier. W tym dotyczącym bestsellerów zebrano 100 gier, które osiągnęły najwyższy przychód na Steam w 2021 roku. Sam sklep nie udostępnia szczegółowych danych, jednak przedstawia sposób, w jaki opracowano ranking. By być w na liście 100 najlepiej sprzedających się tytułów, liczyła się sprzedaż gry, transakcje w grze i sprzedaż DLC dla każdej aplikacji na Steam od 1 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021. Następnie pogrupowano tytułu w zależności od zajętego miejsce w setce. Tak stworzono kategorie: platynowa (miejsca 1-12), złota (13-24), srebrna (25-40), brązowa (41-100).

W tej kategorii srebro zdobyły „Cyberpunk 2077” wydany przez CD Projekt oraz „Outriders” od studia People Can Fly we współpracy z japońskim wydawcą Square Enix. Brąz osiągnął „Dying Light” od przymierzającego się do debiutu Techlandu oraz niezawodny „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Od momentu rozpoczęcia publikacji rankingu gra będąca największym sukcesem twórczym CD Projektu co roku znajduje się na liście bestsellerów. W 2016 i 2017 roku zgarnęła platynę, w kolejnych dwóch latach (2018;2019) złoto oraz srebro rok temu (2020).

Premierowy listopad

W przypadku największych premier zebrano 25 tytułów, które wygenerowały największy przychód w ciągu pierwszych dwóch tygodni od ich wydania – informuje sklep Steam. W tej kategorii ponownie wyróżniono „Outriders” od PCF. Co ciekawe, podano które miesiące obfitowały w największą ilość, najlepiej sprzedających się debiutów. Aż pięciu debiutantów z listopada znalazło się w wybranej 25. Po czterech przypadły na maj i wrzesień.

Setki tysięcy graczy

W innej kategorii „najczęściej grane” wyróżniono gry, które osiągnęły ponad 30 000 jednoczesnych graczy w roku, grupując je w kategorie w oparciu o osiągniętą liczbę graczy. Tak jak w przypadku poprzednich gier, wykluczono krótkotrwałe wzrosty wywołane darmowymi weekendami, rozdaniami i innymi „anomaliami” – pisze na swoim blogu sklep Steam.

Wyróżniono kolejny raz CD Projekt i PCF. „Cyberpunk 2077” miał ponad 200 tys. graczy jednocześnie, „Outriders” zdołał zebrać ponad 100 tys., a „Wiedźmina 3:Dziki Gon” ponad 30 tys.

Udana historia po Early Access

Inni twórcy z polskiej giełdy pojawiają się w kategorii tytułów, które w 2021 opuściły Early Access (wczesny dostęp), podsumowując ich przychody brutto. Wczesny dostęp to coraz popularniejszy sposób debiutu. Jak podaje Steam w 2021 r. ponad 1000 gier zaliczyło w ten sposób swoją premierę. Wśród najlepszych, które opuściły tę fazę, znalazły się w platynowej kategorii: „Chernobylite” od studia The Farm 51 notowanego na NewConnect oraz tytuł „Medieval Dynasty” od niedawnego debiutanta na tym rynku – Render Cube.

Silny polski VR

Coraz bardziej popularne gry VR również znalazły swoją oddzielną kategorię. Lista została stworzona o tytuły wydane tylko w rzeczywistości wirtualnej. Tak jak w przypadku listy bestsellerów i ta lista jest oparta na wygenerowanym przychodzie – informuje Steam. Nie brano pod uwagę gier, które oferują tryb VR w ramach dodatku. Do złotej kategorii zaliczono „Cooking Simulator VR” od kolejnego giełdowego debiutanta – łódzkiego Big Cheesee Studio, które zadebiutowało na GPW w grudniu. Z kolei srebro przypadło „Thief Simulator VR” od Gameboom VR, w którego głównym udziałowcem jest grupa PlayWay. Podwójnym brązowym „medalem” za tytuły „The Wizards: Enhanced Edition” i „The Wizards: Dark Times” może pochwalić się Carbon Studio z NewConnect.

Pełna lista wyróżnionych tytułów dostępna jest na stronie Steam. Kilka polskich tytułów obecnych w rankingu pochodzi od deweloperów jeszcze nieobecnych na polskiej giełdzie. To wspomniane Techland i Gameboom, ale także Awaken Realms, Superhot Team (platyna w kategorii VR) czy Frozen Way.

MKu