Lisner chce przejąć kontroli nad Greenwich, właścicielem spólki Graal

Twitter Blue znów narobił bałaganu. Musk: Zapłać albo będziesz niewidoczny "Jeśli nie zapłacicie za Niebieski Znacznik, wasza strona nie pojawi się w propozycjach" - to nowy argument, jakiego używa Elon Musk, by zachęcić do zapłacenia mu 45 zł. To oznacza ponowne zamieszanie w algorytmach. I jak się to ma do jego krucjaty na rzecz wolności słowa.