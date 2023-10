"Lipne" wózki i nosidełka dla dzieci. UOKiK nałożył kary na producentów

Problematyczne poszewki na pościel. UOKiK ma uwagi do co drugiej Inspekcja Handlowa stwierdziła nieprawidłowości w co drugiej ze 123 przebadanych w laboratorium partii bielizny pościelowej - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. składu produktu, czy jego rozmiaru.