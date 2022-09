Linie lotnicze w opałach? Przez wakacje wpłynęło ponad 860 skarg dot. m.in. odwołanego lotu

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Ponad 860 skarg wpłynęło od połowy czerwca do końca sierpnia br. do działającego przy UOKiK Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK); problemy dotyczyły m.in. odwołanego lotu, uszkodzonego bagażu, czy utraconego noclegu - wynika z danych ECK.

Jak wskazuje Europejskie Centrum Konsumenckie, co roku wpływają do niego skargi na wakacyjne usługi, które nie zostały zrealizowane zgodnie z umową.

ECK przypomniało, że w 2021 r. od połowy czerwca do końca września otrzymano 632 zgłoszenia na wakacyjne problemy. "W 2022 r. od połowy czerwca do końca sierpnia już jest ich więcej– odnotowaliśmy 863 zgłoszenia - 283 telefonicznie, 580 mailowo" - przekazało ECK. Jak dodano, "za tymi liczbami kryją się nieudane wakacje, na które konsumenci czekali cały rok".

Z danych ECK wynika, że od połowy czerwca do końca sierpnia 762 zgłoszenia dotyczyły sektora lotniczego, 96 wynajmu noclegów, 19 wypożyczalni aut, a 8 biur podróży.

"Często problemy nie kończą się na samym opóźnieniu bagażu, czy lotu. Okazuje się bowiem, że opóźniony bagaż dotarł uszkodzony, przez odwołany lot utraciliśmy również zarezerwowany nocleg, a w wyniku problemów z hotelem - spędziliśmy na infolinii parę godzin – płacąc za to krocie!" - wskazuje ECK. Dlatego, centrum zachęca podróżnych, "którym zmarnowano urlop", do wysłania reklamacji. Temu celowi ma służyć kampania społeczna "Akcja! #Wakacyjna reklamacja", zachęcająca do egzekwowania swoich praw.

ECK przypomina, że zgodnie z przepisami konsument ma np. 7 dni na wysłanie reklamacji w przypadku uszkodzonego bagażu; tyle samo dni jest jeżeli opóźniony bagaż dotrze uszkodzony - licząc od odbioru bagażu. W przypadku opóźnionego, odwołanego lotu przepisy nie wskazują terminu. Zgodnie z polskim prawem roszczenia przedawniają się po roku.

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

