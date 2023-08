Linie KLM zwiększą o połowę liczbę połączeń z Polską

Holenderski przewoźnik narodowy KLM zdecydował o zwiększeniu liczby połączeń z Amsterdamu do Polskich miast, informuje linia lotnicza w komunikacie prasowym. KLM w sezonie jesienno-zimowym oferować będzie 102 rejsy tygodniowo.

fot. Bayne Stanley / / ZUMA Press

Przewoźnik oferuje obecnie połączenia ze stolicy Holandii do pięciu polskich miast – Gdańska, Poznania, Krakowa, Warszawy (Okęcie) i Wrocławia. Jak poinformowała linia lotnicza, w najbliższym sezonie liczba połączeń zwiększy się o połowę.

„Warszawa, Kraków i Wrocław zyskają po jednym, a Gdańsk nawet dwa loty więcej dziennie, a liczba lotów z Poznania wzrośnie z 5 do 6 tygodniowo” – przekazała PAP Suzanne van Rijnbach z biura prasowego KLM.

Linia lotnicza zapowiada, iż wprowadzi również korzystną zmianę w rozkładzie połączeń KLM z Amsterdamu do Wrocławia. „Nowy codzienny lot z Amsterdamu zaplanowano na wieczór, aby podróżni mogli wylecieć wcześnie następnego dnia. Dzięki temu pasażerowie z Wrocławia uzyskają dostęp do globalnej siatki KLM z przesiadką w Amsterdamie” - podkreśla Frantisek Siling, szef działu sprzedaży Air France i KLM w Polsce cytowany w komunikacie prasowym.

Obecnie połączenia z Holandii do Polski oferowane są z dwóch lotnisk: stołecznego portu lotniczego Schiphol oraz obsługującego głównie przewoźników nisko kosztowych lotniska w Eindhoven na południu kraju. Bezpośrednie połączenia realizowane z lotniska Schiphol w Amsterdamie zapewniają Polskie Linie Lotnicze LOT (Warszawa Okęcie) oraz KLM.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Natomiast z lotniska w Eindhoven podróżni mogą się udać do Krakowa i Warszawy (Modlin) liniami Ryanair. Do Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy (Okęcie) i Wrocławia polecimy z portu zlokalizowanego na południu kraju linią WizzAir. Połączenie do Katowic z tego lotniska oferuje również Transavia.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/wr/