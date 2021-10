Linie Etihad dostały największy w historii linii lotniczych kredyt odpowiedzialny społecznie

fot. Yelena Afonina / / TASS

Narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Etihad Airways, otrzymały największy w historii linii lotniczych kredyt odpowiedzialny społecznie ( ESG). Pożyczka w wysokości 1,2 mld dolarów ma służyć realizacji proekologicznej strategii – poinformowała w środę Gulf News.

„Finansowanie naszej działalności w sposób, który wspiera zarówno planetę, jak i ludzi w lokalnych społecznościach, jest naturalnym elementem polityki firmy” – powiedział dyrektor finansowy Etihad Aviation Group, Adam Boukadida.

„Etihad Airways inicjują zrównoważone finansowanie w lotnictwie i są dumne, że będą pierwszymi liniami na świecie, które uzyskały pożyczkę ESG powiązaną ze zrównoważonym rozwojem” – dodał Boukadida.

Przy przydzielaniu kredytu ESG bierze się pod uwagę trzy czynniki: E, czyli środowisko naturalne, S – społeczną odpowiedzialność i G rozumiane jako ład korporacyjny. Dla Etihad celami są osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 roku w ramach programu Greenliner; uruchomienie Global Business Service Solution (GBSS) w miejscowości Al-Ain, które m.in. ma podnieść kwalifikacje i zwiększyć zatrudnienie kobiet w sektorze lotniczym; kierowanie się wskaźnikiem Integrity Score, czyli kompleksowym miernikiem wewnętrznej kultury uczciwości firmy.

Partnerami finansowymi transakcji dla emirackich linii lotniczych będą jeden z największych holdingów finansowych na świecie, HSBC i największy bank w ZEA, First Abu Dhabi Bank (FAB).

„Nasze działania będą miały realny wpływ na rzeczywistość i, aby podkreślić odpowiedzialność, którą przyjęliśmy na siebie, zobowiązaliśmy się do poniesienia ewentualnych kar w wysokości do 5,5 mln na wypadek braku postępu we wskaźnikach wydajności” – przekazał mediom dyrektor linii odpowiadający za politykę finansową.

Etihad Airways zajęły w 2021 roku 20. miejsce na świecie w rankingu najlepszych linii lotniczych Airline Ratings. (PAP)

mnw/ tebe/