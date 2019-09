Linie Aigle Azur zawiesiły działalność. Tysiące poszkodowanych klientów

Prawa pasażera: odwołany lot

O ile opóźnienie lotu bywa uciążliwe, to jednak pozwala dotrzeć do celu. Inaczej niż w sytuacji, kiedy przewoźnik odwołuje połączenie. Jakie prawa przysługują wtedy posiadaczowi biletu, jeśli musiał zmienić plany lub nie zdołał dotrzeć do kresu swojej podróży?