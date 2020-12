Nowa tania linia lotnicza wchodzi do Polski. Poleci z Gdańska i Warszawy do Kijowa

fot. GLEB GARANICH / Reuters

Choć pandemia koronawirusa mocno zaszkodziła całemu rynkowi lotniczemu, to jednak nie przeszkodziło to w rozwoju ukraińskich tanich linii lotniczych SkyUp. Przewoźnik zamierza wejść na polski rynek – informuje serwis fly4free.pl.

Polski rynek lotniczy zdominowany jest przez trzech przewoźników: Ryanair, LOT Polish Airlines oraz Wizzair. Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w ubiegłym roku mieli oni odpowiednio 27,28 proc., 26,92 proc. i 21,64 proc. udziału w rynku. Teraz o swoje miejsce w polskiej przestrzeni lotniczej chce powalczyć ukraiński tani przewoźnik SkyUp, który funkcjonuje na rynku od dwóch lat.

28 marca 2021 roku wystartuje pierwsze połączenie ukraińskiego przewoźnika do Polski, a dokładniej na linii Kijów (lotnisko Boryspol) – Warszawa (lotnisko Modlin) - wynika z planowanego rozkładu lotów.

Loty będą realizowane aż pięć razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i w niedziele. Z Modlina samoloty mają startować o godzinie 18:50, w Kijowie lądowanie zaplanowane jest na godz. 21:30. Natomiast w drugą stronę samoloty z Kijowa będą startowały o godzinie 17:10, natomiast lądowanie w stolicy Polski jest przewidziane o 17:50 (polskiego czasu). Za bilet zapłacimy od 22 dolarów (ok. 82 zł), a czas lotu nie powinien przekroczyć 1 godziny 40 minut.

Jednak to nie jedyne nowe połączenie ukraińskiego przewoźnika do Polski. Dzień później wystartuje druga linia, która połączy Kijów (lotnisko Boryspol) i Gdańsk. W tym przypadku z lotów będzie można skorzystać trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i soboty. Z Kijowa samoloty wystartują o godzinie 17:50, natomiast lądowanie zaplanowane jest o 18:40 (polskiego czasu). Wylot z Gdańska jest natomiast przewidziany na godzinę 19:40, natomiast w stolicy Kijowa lądowanie jest zaplanowane na 22:30. Ceny biletów zaczynają się od 54 dolarów (ok. 179 zł), zaś czas lotu wynosi 1 godzinę 50 minut.

Bilety na obie trasy są już dostępne w sprzedaży. Loty mają być wykonywane boeingami 737-800 NG. Jednak nie tylko do Polski, ukraińska linia lotnicza szykuje nowe połączenia. Z letniego rozkładu lotów przewoźnika wynika, że SkyUp od marca przyszłego roku będzie realizował 60 tras do 21 krajów z Zaporoża, Lwowa, Charkowa i Kijowa.

BG