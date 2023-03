Limity na drogi prąd. Niektórzy mogą oszczędzić jeszcze więcej, ale muszą złożyć wniosek

Dzięki rządowej tarczy solidarnościowej każde gospodarstwo domowe zaoszczędzi na rachunkach od 2 do 3 tys. zł. Trzy grupy - rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny - mogą zyskać jeszcze więcej. Muszą jednak pamiętać o złożeniu specjalnego wniosku u sprzedawcy lub dystrybutora energii, z którym mają umowę. Trzeba to zrobić maksymalnie do 30 czerwca br.

fot. vchal / / Shutterstock

- Rządowa tarcza solidarnościowa, która zaczęła obowiązywać w styczniu br., zakłada zamrożenie tegorocznych cen prądu na poziomie z 2022 roku i możliwość zaoszczędzenia od 2 do nawet 3 tys. zł w skali roku w zależności od typu gospodarstwa domowego. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób można z niej skorzystać i kto powinien złożyć u swojego dostawcy energii dodatkowe oświadczenie - mówi Magda Smokowska z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Zamrożenie stawek wprowadzone przez tarczę solidarnościową dotyczy określonych limitów, które wynoszą 2 MWh rocznie dla większości gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością oraz 3 MWh w przypadku rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Według szacunków na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót przeciętne gospodarstwo domowe może w tym roku zaoszczędzić dzięki tarczy solidarnościowej nawet 2 tys. zł. Nie musi w tym celu składać żadnych wniosków ani oświadczeń - rachunki będą z automatu rozliczane po ubiegłorocznych stawkach. Inaczej jest jednak w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników.

- Aby skorzystać z przysługującego, wyższego limitu zużycia prądu, niezbędne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia u swojego dostawcy energii w terminie do 30 czerwca br. - mówi Magda Smokowska. - Jeśli ich zużycie energii elektrycznej nie przekroczy limitu ustalonego na poziomie 3 MWh, zapłacą ok. 2,7 zamiast 5,7 tys. zł, co przekłada się na 3 tys. zł oszczędności w skali roku.

Takie oświadczenia do końca czerwca br. muszą złożyć również gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami. Według wyliczeń PGE Obrót dzięki rządowej tarczy solidarnościowej mogą one zaoszczędzić w tym roku na rachunkach 2,6 tys. zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Wzory wniosków i oświadczeń, które trzeba złożyć, aby skorzystać w tym roku z preferencyjnych rozliczeń, są dostępne na stronach internetowych dostawców i dystrybutorów energii. Aby uniknąć wizyty w stacjonarnym punkcie obsługi, oświadczenie można przesłać również online - za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w systemie gov.pl, podpisując wniosek za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić na fakturze od dostawcy energii elektrycznej numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Potrzebne będą również dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi, czyli numer i kopia Karty Dużej Rodziny, a w przypadku gospodarstw rolnych - numer i kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego dla gruntów za 2022 rok oraz nazwę organu podatkowego, który ją wydał.

- Tarcza solidarnościowa jest odpowiedzią na globalny kryzys i niepewną sytuację na rynku energetycznym. Na stronie internetowej naszej kampanii „Liczy się energia” są dostępne wszystkie szczegóły dotyczące tego wsparcia i informacje, jak z niego skorzystać. Publikujemy też porady, które pokazują, jak w prosty sposób oszczędzać energię elektryczną i uzyskać dzięki temu dodatkowy rabat na rachunek za prąd w kolejnym roku - mówi ekspertka Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

10-proc. rabat to rozwiązanie, które rząd wprowadził wtarczy solidarnościowej, aby premiować te gospodarstwa domowe, które oszczędzają prąd. Aby z niego skorzystać, wystarczy w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszyć swoje średnie zużycie energii o 1/10. Po spełnieniu tego wymogu rabat (naliczony za cały ten okres 14 miesięcy) zostanie doliczony do rachunków za prąd w kolejnym, 2024 roku.

Gospodarstwa domowe, które nie zmieszczą się w limitach zużycia przyjętych przez rząd, będą z kolei chronione przez mechanizm ceny maksymalnej, zgodnie z którym - niezależnie od wzrostu cen na rynku energetycznym - cena netto za prąd w 2023 roku będzie wynosiła maksymalnie 69 gr/1 kWh w przypadku gospodarstw domowych oraz 78 gr/1 kWh dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji użyteczności publicznej oraz mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.