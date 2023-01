Likwidacja 200-letniej fabryki "Krzysztof". Prezydent Wałbrzycha mówi o przejęciu

Chcemy przejąć dziedzictwo kultury materialnej zakładów Porcelany Krzysztof, które są w stanie likwidacji – powiedział w poniedziałek prezydent tego miasta Roman Szełemej. Dodał, że część pracowników zakładów mogłaby znaleźć pracę w miejskim Centrum Ceramiki Unikatowej.

/ www.porcelana-kristoff.pl

Zakłady Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, polska firma, której tradycja sięga niema 200 lat, są w stanie likwidacji z powodu wysokich cen energii – o czym wałbrzyska spółka poinformował w oświadczeniu przekazany w ubiegłym tygodniu mediom. „Porcelana Krzysztof w związku z ekonomicznymi skutkami kryzysu energetycznego podjęła decyzję o wstrzymaniu produkcji porcelany stołowej i zwolnieniach grupowych. Konieczność ograniczenia działalności spowodowana jest bezpośrednio sytuacją na rynku gazu – drastycznym (900 proc.) wzrostem cen w 2022 r., brakiem pozytywnych perspektyw stabilizacji cen w 2023 r. oraz brakiem możliwości zawarcia umowy na ciągłe dostawy gazu stanowiącego podstawowy surowiec do produkcji” – napisano w oświadczeniu.

W poniedziałek prezydent Wałbrzycha Romana Szełemej poinformował, że miasto chce po likwidacji zakładów Porcelany Krzysztof przejąć dziedzictwo kultury materialnej tej fabryki. „To dziedzictwo jest ikoniczne dla Wałbrzych i tej części Dolnego Śląska; chcemy to dziedzictwo uchronić” – powiedział Szełemej.

Prezydent Wałbrzycha przypomniał, że w mieście działa Centrum Ceramiki Unikatowej. „To centrum kontynuuje tradycje wałbrzyskiego przemysły ceramicznego (…) po upadłości Porcelany Wałbrzych zabezpieczyliśmy dziesiątki ton form, którymi dysponowała Porcelana Wałbrzych” – mówił Szełemej.

Włodarz miasta podkreślił, że likwidowana fabryka Krzysztof to ostanie zakłady porcelany w Wałbrzychu, który niegdyś słynął z tej branży. „Jeśli zakłady zostaną zlikwidowane, to jesteśmy w dialogu z właścicielem celem przejęcia wszystkiego tego, co wiąże się z dziedzictwem kultury materialnej tych zakładów, czyli 200-letnią tradycją” – mówił Szełemej podkreślając, że zakres takiego przejęcia będzie uzależniony od woli właściciela.

Prezydent Wałbrzych powiedział, że jeśli uda się przejąć dziedzictwo kultury materialnej zakładów, to miasto rozpocznie projekt pod nazwą „Manufaktura Krzysztof”. „Chcemy w ten sposób w ograniczonym stopniu kontynuować tradycję 200-letniej produkcji porcelany Krzysztof, oczywiście w skali unikatowej” – mówił Szełemej.

Dodał, że przyszła produkcja w „Manufakturze Krzysztof” będzie miała niekomercyjny charakter. „Chcemy też wykorzystać olbrzymie kompetencje pracowników zakładów Krzysztof. Obecnie pracuje tam około 140 pracowników, a około 100 osób z tej grupy to osoby o unikatowych umiejętnością – malarze, dekoratorzy. Chcemy tych pracowników przejąć w stopniu, który będzie odpowiadał realizacji naszego projektu, i zatrudnić w ramach Centrum Ceramiki Unikatowej” – mówił prezydent.

autor: Piotr Doczekalski