Lidl szuka stażystów. Zapłaci niewiele mniej, co kasjerom

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Lidl uruchamia program stażowy "The Lidl way to career" i rekrutuje studentów. Nabór trwa od ósmego marca 2021 r. do końca tego miesiąca.

Program stażowy w Lidlu rozpocznie się 1 lipca 2021 roku i zakończy 30 września. Sieć zapewnia pełną umowę stażową, szkolenie w strukturach sprzedaży i logistyki magazynowej, wdrożenie w dziale docelowym i realizację samodzielnego projektu oraz możliwość współpracy ze specjalistami w swoich dziedzinach.

Lidl proponuje studentom 3500 zł brutto miesięcznie, przypomnijmy, że podstawowa stawka na stanowisku sprzedawcy wynosi od 3550 zł brutto do 4350 zł na początku zatrudnienia w zależności od lokalizacji. Po roku stażu płaca rośnie i widełki wynoszą wówczas 3900-4800 zł brutto.

Obecnie w zakładce "Kariera" na stronie Lidla widnieje 39 ofert stażowych, dotyczą takich działów, jak: service desk, obsługa klienta, dział personalny, biuro sprzedaży, zarządzanie promocjami.

WS