Lidl szuka 2,6 tys. pracowników. Płaci min. 3550 zł brutto

Lidl będzie szukał w 2021 ponad 2600 pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali. Sieć podaje, że gwarantuje stabilne zatrudnienie - umowę na minimum 12 miesięcy. Ostatnie podwyżki wynagrodzeń podwyższyły minimalną kwotę dla kasjerów do 3550 zł brutto miesięcznie.

W 2021 roku Lidl będzie zwiększał zatrudnienie. 2600 etatów czeka w obszarze sprzedaży, logistyki magazynowej, centrali, biurach sprzedaży czy ekspansji. Sieć marketów oferuje również staże i programy rozwojowe.

Przypomnijmy, że Lidl od początku marca 2021 zwiększył widełki płac w zależności od stanowiska, stażu pracy i lokalizacji. Pracownicy sklepów na początku zatrudnienia mogą liczyć na stawki od 3550 zł do 4350 zł brutto, po roku widełki rosną - od 3650 zł brutto do 4550 zł brutto, a po dwóch latach stażu - od 3900 zł brutto do 4800 zł brutto. Dodatkowo każda osoba o minimum półrocznym stażu otrzyma w tym roku nagrodę roczną w wysokości od 50 do 100 proc. wartości wynagrodzenia.

Wynagrodzenia w tym roku podniósł również Kaufland i Biedronka. Niemiecka sieć gwarantuje, że od marca 2021 roku górna granica płac ma wzrosnąć do poziomu 4100 zł brutto. Obecnie widełki na stanowisku kasjer-sprzedawca wynoszą 3200-3900 zł brutto, Kaufland nie podał jednak, czy dolna granica wynagrodzeń również wzrośnie. Z kolei Biedronka od stycznia 2021 r. oferuje osobom początkującym, pracującym na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności). W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2021 r. wyniesie od 3400 zł w mniejszych miejscowościach do 3850 zł brutto w największych miastach.

Weronika Szkwarek