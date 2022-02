Lidl stawia książkomaty. Znów obejdzie zakaz handlu w niedzielę?

fot. mimpki / / Shutterstock

Lidle stawiają książkomaty w marketach. Klienci podczas zakupów będą mogli wypożyczyć książki. Nowy pomysł rodzi pytania o potencjalne przygotowania sieci do wprowadzenia nowej usługi w całym kraju i otwarcia sklepów w niedziele niehandlowe. Z furtki "na czytelnię" w ostatni weekend skorzystała część marketów.

Klienci sieci sklepów Lidl już niedługo będą mogli przy okazji zakupów spożywczych wypożyczyć książki z automatów postawionych na terenie marketu. Pierwsze książkomaty stoją już w dwóch placówkach Lidla w Poznaniu przy ulicy Zamenhofa 132 i Poszwińskiego 6. Docelowo nowa opcja będzie dostępna w 11 sklepach. Inicjatywa została zrealizowana przy współpracy z Biblioteką Raczyńskich.

Zakaz handlu w niedziele

Otwarcie sklepów spożywczych 6 lutego pomimo zakazu handlu nie przypadło do gustu związkowcom z Solidarności. Marek Lewandowski, rzecznik związku, zapowiedział złożenie wniosku do inspekcji pracy o przeprowadzenie kontroli w dużych marketach, które działały w ubiegłą niedzielę niehandlową jako dworce autobusowe oraz czytelnie. Ostateczna decyzja odnośnie pisma jeszcze nie zapadła.

Znowelizowane przepisy ustawy wprowadziły znaczącą zmianę dotyczącą możliwości prowadzenia sprzedaży w niedziele niehandlowe przez placówki pocztowe. Jest nią limit przychodowy - tylko te markety, w których przychody pochodzące ze sprzedaży usług pocztowych stanowią min. 40 proc. wszystkich przychodów mogą być otwarte. Wcześniej z tzn. furtki na placówkę pocztową korzystała większość dużych sieci spożywczych m.in. Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour czy Intermarché.

Na jakich zasadach czynne były markety? Część z nich "przebranżowiła się" na czytelnie. Intermarché w miejscowości Lipno rozszerzył swoje usługi o klub czytelnika. Z kolei sieć sklepów Al.Capone otworzyła kilka ze swoich placówek, w których umożliwiła wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Za ladą w Żabkach stanęli właściciele, którzy zgodnie z prawem mogą prowadzić sprzedaż także w niedziele niehandlowe.

Lidl otwarty w niedziele niehandlowe?

Zgodnie z przepisami z zakazu handlu w niedzielę wyłączone są między innym instytucje kulturalne. Na tej podstawie czynne były m.in. sklepy Intermarché w ubiegłą niedzielę. Pojawia się pytanie, czy sieć sklepów Lidl również zamierza przebranżowić się na czytelnię i prowadzić działalność przez siedem dni w tygodniu? Usługi pocztowe wprowadzane do sklepów spożywczych różnych sieci w pierwszych fazach wdrożenia również testowane były w niewielkiej liczbie marketów.

"Książkomaty to wspaniały sposób na rozwój i popularyzację czytelnictwa wśród lokalnej społeczności. Dzięki ustawieniu automatów przy naszych sklepach czytelnicy będą mogli wypożyczyć książki wygodnie, przy okazji codziennych zakupów. Wierzymy, że to rozwiązanie będzie szczególnie dogodne dla seniorów i dzieci" – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska oraz dodaje, że akcja ma charakter lokalny, a wszystkie sklepy Lidl będą nieczynne w niedziele niehandlowe.

Z informacji udzielonej przez Lidl wynika, że nowa opcja ma promować czytelnictwo. Na ten moment książkomaty jeszcze nie są dostępne dla klientów. Trwają testy automatów do wypożyczania książek w celu sprawdzenia, czy wszystkie procedury działają poprawnie oraz szkolenia bibliotekarzy, którzy będą obsługiwać maszyny.

DF