System kaucyjny w Lidlu. Sieć postawiła pierwsze butelkomaty i oferuje rabat na zakupy [Lista sklepów]

Lidl postawił w wybranych sklepach butelkomaty, w których klienci mogą oddawać butelki PET i otrzymywać w zamian kupony rabatowe na zakupy - te można realizować jednak tylko w placówce, w której zostały wydrukowane.

Od dłuższego czasu w Polsce słyszymy o planach wprowadzenia systemu kaucyjnego. Zgodnie z nowym projektem ma on objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów oraz puszki aluminiowe do 1 litra. Pierwszy projekt zakładał objęcie kaucją butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.



Podkreślono, że system kaucyjny ma obowiązywać w całym kraju i być wygodny dla konsumenta. Ma być bezparagonowy, co oznacza, że zwracając puszkę czy butelkę, nie trzeba będzie okazać dowodu zakupu.

Butelkomaty w Lidlu

Lidl postanowił nie czekać na uchwalenie przepisów i zrobić pierwszy krok w stronę systemu kaucyjnego. Sieć postawiła w wybranych sklepach butelkomaty, w których klienci mogą oddawać butelki PET o pojemności od 0,3 litra do 3 litrów. Zgodnie z regulaminem zostaną one przyjęte przez automaty pod pewnymi warunkami:

nie mogą być istotnie zgniecione lub uszkodzone (istotne odkształcenia modyfikujące oryginalny kształt butelki mogą stanowić podstawę do odmowy jej przyjęcia);

muszą posiadać etykietę producenta (konieczny jest czytelny kod kreskowy);

muszą być całkowicie opróżnione z napoju i pozbawione wewnętrznych lub zewnętrznych zabrudzeń, które utrudniają ocenę kształtu, wagi oraz materiału, z którego są wykonane;

nie mogą być zanieczyszczone w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu sanitarnemu.

Za jedną butelkę dostaniemy... 5 groszy. Natomiast maksymalna liczba butelek, którą można jednorazowo oddać w zamian za jeden kupon rabatowy, nie może przekroczyć ich liczby uprawniającej do otrzymania kuponu rabatowego o wartości 70 zł - informuje sieć.

Kupon można wykorzystać tylko w sklepie, w którym oddano butelki. Jest on ważny przez 100 dni.

Jak podaje Lidl, akcja nie obejmuje produktów, których reklama lub promocja jest prawnie ograniczona, w szczególności: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych (i tzw. liquidów), rekwizytów tytoniowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, wyrobów zawierających CBD i wyrobów medycznych.

Lista sklepów Lidl, w których stoją butelkomaty

1 Poznań Kościelna 40, 60-857 Poznań 2 Poznań ul. Matyi 2, 61-586 Poznań (Galeria Avenida) 3 Swarzędz ul. Polna 23, 62-020 Swarzędz 4 Poznań Warszawska 246A, 61-055 Poznań 5 Poznań Ku Cytadeli 2, 61-719 Poznań 6 Poznań Piątkowska 64, 60-651 Poznań

