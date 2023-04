Lidl otwiera supernowoczesny obiekt i szuka pracowników. Tyle oferuje na start

Nowe centrum dystrybucji sieci Lidl powstanie do końca 2023 roku w Piorunowie koło Błonia (woj. mazowieckie). Ma to być jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio firmy w Europie. Równolegle z inwestycją prowadzona jest rekrutacja pracowników, którzy zajmą się obsługą magazynu.

Otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień 2023 r. Będzie to już 13. centrum dystrybucji Lidla w Polsce. Nowa inwestycja umożliwi efektywną dystrybucję towarów do warszawskich i podwarszawskich sklepów niemieckiego giganta.

Sieć chwali się, że magazyn w Piorunowie będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio Lidla w Europie.

"Z myślą o środowisku obiekt wyposażony zostanie w takie rozwiązania jak: instalacja fotowoltaiczna, system wykorzystania wody deszczowej, energooszczędne oświetlenie, a także rekuperacja i instalacja odzysku ciepła z chłodnictwa. Ostatnie pozwoli na całkowite ogrzewanie hali magazynowej przy temperaturze zewnętrznej powyżej ok. 2 stopni Celsjusza. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu hala będzie bezpieczna oraz cicha – bez charakterystycznego dla tego typu obiektów uciążliwego hałasu – co przełoży się na komfortowe warunki pracy" – czytamy w informacji prasowej.

Lidl otwiera centrum dystrybucji w Piorunowie. Tyle zaoferuje pracownikom

Na blisko 68 tys. mkw. powierzchni magazynowej zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób. Rekrutacja już się rozpoczęła i towarzyszy jej kampania informacyjna pod hasłem "Widzimy Cię w tej roli" skierowana do mieszkańców Warszawy i okolic.

Wśród benefitów, które firma oferuje swoim pracownikom, są m.in.: opieka fizjoterapeuty, darmowe obiady, dostęp do programu wsparcia pracowników i platformy eTutor czy premia od uzyskanych wyników.

A co z najważniejszą zachętą, czyli z zarobkami? Początkujący pracownik magazynu, zajmujący się kompletowaniem towaru (komisjoner), może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy pensja rośnie do poziomu od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Z kolei po upływie dwóch lat kwoty te wzrastają do przedziału od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto.

