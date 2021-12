Lidl ponownie wybrał Pocztę Polską

fot. lma_ss / / Shutterstock

Lidl przedłużył współpracę z Pocztą Polską o kolejny rok. Państwowy operator dostarczy produkty zamówione w internetowym sklepie klientom sieci na terenie całej Polski.



Lidl zdecydował się na kontynuowanie współpracy z Pocztą Polską w 2022 r. przy dostarczaniu towarów kupionych przez internet. "Rozwój usług kurierskich przy jednoczesnej ekspansji rynkowej ukierunkowanej na utrzymanie i na pozyskiwanie nowych klientów stanowią fundamenty strategii Poczty Polskiej na lata 2021-2023" – podaje biuro prasowe Poczty Polskiej. Przedłużenie współpracy z Lidlem jest więc elementem dalszego rozwoju operatora.

– Po raz kolejny zostaliśmy obdarzeni zaufaniem jako operator kurierski, który potrafi sprostać wysokim wymaganiom jakościowym wiodących podmiotów na rynku e-commerce. Szczególnie cieszy fakt, iż relacje biznesowe, jakie budujemy z naszymi klientami, przynoszą wymierne efekty i mają charakter długofalowy. Jest to wyraźny sygnał, iż w wyniku zdecydowanych zmian w zakresie unowocześnienia oferty produktowej, usług i procesów logistycznych, jesteśmy atrakcyjnym partnerem, z którym wielu klientów z branży e-handlu może budować wizję nowoczesnego modelu współpracy – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

"Obecnie aż 80 proc. przychodów Poczty Polskiej generują usługi uznawane za nierozwojowe, takie jak obsługa wolumenu listowego, a tylko ok. 20 proc. – usługi perspektywiczne. Te proporcje zarząd spółki zamierza konsekwentnie odwracać. Analiza trendów rynkowych wykazuje średnioroczne wzrosty rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek (KEP) na poziomie 15–16 proc., co tworzy dogodne warunki do rozwijania tych usług. Stale rośnie liczba transakcji realizowanych drogą online, podobnie jak liczba sklepów internetowych. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość brutto na poziomie 162 mld zł, utrzymując dwucyfrowe tempo corocznego wzrostu" – podaje Poczta Polska.

