Lidl dostarczy zakupy ze sklepu internetowego do paczkomatu

Lidl wprowadza nową opcję dostawy zakupów – prosto do paczkomatów firmy InPost. Od czerwca klienci z całej Polski mogą skorzystać z darmowego dostarczenia produktów przy zamówieniach powyżej 199 zł.

Wraz z początkiem czerwca ruszyła współpraca pomiędzy siecią sklepów Lidl i firmą kurierską InPost. Klienci internetowego sklepu Lidla mogą wybrać nowy format dostawy zakupionych produktów – do paczkomatu. Do tej pory ta opcja była niedostępna, zamawiający mogli skorzystać wyłącznie z dostarczenia artykułów kurierem.

– Połączenie e-commerce z handlem tradycyjnym to naturalny i nieunikniony trend. Naturalne więc, że tak duża sieć jak Lidl to dostrzega, szybko zagospodarowuje segment sprzedaży online, a paczkomaty InPost budują dodatkowe synergie w tym obszarze. Lidl-sklep.pl jest dobrze dopasowany do potrzeb klientów, nowoczesne opcje płatności plus dostawa do paczkomatów to ważne elementy strategii sprzedażowej – mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost, cytowany w komunikacie prasowym.

Koszt dostawy zakupionych produktów w internetowym sklepie Lidl wynosi 9,99 zł. Natomiast z bezpłatnego dostarczenia towarów do wybranego paczkomatu skorzystają osoby, których wartość zamówienia przekroczy 199 zł. "Niezależnie od wartości zakupów zwrot produktów jest darmowy" – podkreśla InPost. Klienci mogą za zakupy na lidl-sklep.pl mogą płacić przelewem, Blikiem lub kartą.

– Z myślą o wygodzie i satysfakcji naszych klientów stale pracujemy nad rozwojem naszego sklepu online. Każdego dnia poszerzamy asortyment, rozwijamy również nowe funkcjonalności – m.in. zakup bez rejestracji, płatność Blikiem czy łatwe składanie zamówień przez aplikację mobilną Lidla. Dzięki dostawie zamówień z lidl-sklep.pl do paczkomatów InPost zakupy staną się jeszcze przyjemniejsze” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

W internetowym sklepie Lidla można kupić artykuły nieżywnościowe. Dostępne są m.in. meble ogrodowe, naczynia, rowery, walizki, odzież, obuwie, narzędzia, duże i małe sprzęty AGD, akcesoria do ogrodu, samochodu oraz kuchni.

Ponad 700 paczkomatów znajduje się bezpośrednio przy sklepach Lidl. Umożliwia to odbiór zamówień przy okazji wizyty w supermarkecie.

