Lidl podwyższa pensje. Sprawdzamy, jak wypada na tle konkurencji

Sieć sklepów Lidl zapowiedziała utworzenie tysiąca miejsc pracy. Jednocześnie podniosła oferowane wynagrodzenie na poziomie 200 zł brutto na miesiąc dla kasjerów i nawet 600 zł brutto dla magazynierów. Konkurencyjna sieć Auchan również podniosła widełki swoim pracownikom – o średnio 60 zł brutto.

Lidl Polska wystartował z kampanią „Jesteś Lidlealny?”. Ma ona pomóc w znalezieniu łącznie tysiąca nowych osób do pracy w swoich sklepach i centrach dystrybucyjnych. Niemiecki koncern handlowy podniósł też swoim pracownikom wynagrodzenia. W zależności od doświadczenia kasjerzy będą zarabiać od 200 do 250 zł brutto miesięcznie więcej. Największą podwyżkę otrzymali magazynierzy – w porównaniu ze stawkami z początku roku pracownik magazynu bez doświadczenia może zarobić więcej o 600 zł brutto miesięcznie.

Nowe stawki oferowane przez Lidl Polska swoim pracownikom:

Kasjer/sprzedawca bez doświadczenia – 3750-4600 zł brutto miesięcznie (wzrost od lutego 2022 r. o 200/250 zł brutto)

Kasjer/sprzedawca po roku pracy – 3850-4800 zł brutto msc. (+200/250 zł);

Kasjer/sprzedawca po dwóch latach pracy – 4100-5050 zł brutto msc. (+200/250 zł);

Magazynier bez doświadczenia – 4350-4750 zł brutto msc. (+600/250 zł);

Magazynier po roku pracy – 4550-5000 zł brutto msc. (+350/200 zł);

Magazynier po dwóch latach pracy – 4800-5250 zł brutto msc. (+300/100 zł).

Jednocześnie sieć dyskontów w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. zatrudniła już 3 tys. nowych osób. Oznacza to, że dla Lidla pracuje już łącznie 25 tys. pracowników w blisko 800 sklepach.

Symboliczne podwyżki Auchan

Jak informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl, podwyżki zaserwował również Auchan. W sklepach w Warszawie oraz Piasecznie sieć podniosła oferowane wynagrodzenie, chociaż wydają się one symboliczne. W przypadku kasjerów i pracowników ochrony mowa o wzroście o 60 zł brutto miesięcznie.

Na wyższe stawki mogą liczyć pracownicy magazynu, których pensja wzrosła o 200 zł brutto na miesiąc. W praktyce osoby zatrudnione we francuskiej sieci supermarketów będą zarabiać od listopada:

pracownik ochrony od 3500-3750 zł brutto msc.;

kasjerzy/sprzedawcy od 3650-3900 zł brutto msc.;

magazynierzy od 3840-4090 zł brutto msc.

Na ostateczną wysokość wynagrodzenia wpływ ma m.in. pensja podstawowa, premie oraz dodatkowy ekwiwalent.

Ile zarabiają pracownicy sklepów?

Nie tak dawno rekrutację do swoich sklepów ogłosiła sieć Leroy Merlin. Zrobiła to przy pomocy kampanii bilbordowej, dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, jakie wynagrodzenie oferuje swoim pracownikom. I tak kasjer we francuskiej sieci może zarobić od 3610 do 4400 zł brutto, natomiast doradca klienta już od 3810 do 3900 zł brutto. W przypadku magazynierów mowa o stawkach od 3900 do 5500 zł brutto.

Jeżeli chodzi o pracowników Biedronki, to pensje na poszczególnych stanowiskach wyglądają następująco: widełki dla sprzedawców/kasjerów zaczynają się od 3460 do 3800 zł brutto w przypadku osób bez doświadczenia, natomiast ci z trzyletnim stażem mogą liczyć na wynagrodzenia od 3600 do 4050 zł brutto. Magazynierzy zarabiają od 3800 do 4100 zł brutto, a inspektorzy ds. administracyjno-magazynowych od 4650 do 4950 zł brutto. Kierownik sklepu "w najgorszym wypadku" otrzyma 5100 zł brutto.

