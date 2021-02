Lidl daje podwyżki. Sieć deklasuje konkurencję

fot. Anelovski / Shutterstock

Kolejny sieć marketów zapowiedziała podwyżki pensji. Krótko po ogłoszeniu podwyżek przez Kaufland, Lidl podniesie wynagrodzenie do poziomu 4350 zł na początku zatrudnienia.

Z początkiem marca, jak informuje Lidl, pracownicy sklepów będą zarabiać od 3550 zł brutto do 4350 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku stażu Lidl gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 3650 zł brutto do 4550 zł brutto, a po dwóch latach – od 3900 do 4800 zł brutto. Wynagrodzenie jest zależne od lokalizacji i związanych z nią kosztów życia.

Lidl postanowił również przyznać każdemu zatrudnionemu o minimum półrocznym stażu jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 40 do 100 proc. wynagrodzenia.

„Lidl Polska poszukiwać będzie w 2021 r. ponad 2600 pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali. Sieć oprócz najwyższych wynagrodzeń w branży oferuje pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. stabilne zatrudnienie dzięki umowie o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę medyczną w placówkach Medicover, ubezpieczenie grupowe Allianz, kartę Multisport, szkolenia oraz „wyprawkę dla maluszka” czy pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego”, czytamy w komunikacie prasowym spółki.

Wynagrodzenia w tym roku podniósł również Kaufland. Sieć gwarantuje, że od marca 2021 roku górna granica płac ma wzrosnąć do poziomu 4100 zł brutto. Obecnie widełki na stanowisku kasjer-sprzedawca wynoszą 3200-3900 zł brutto, Kaufland nie podał jednak, czy dolna granica wynagrodzeń również wzrośnie.

Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl, od początku roku podwyżki zagwarantowała pracownikom Biedronka. Od stycznia 2021 r. osoby początkujące, pracujące na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności). W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2021 r. wyniesie od 3400 zł w mniejszych miejscowościach do 3850 zł brutto w największych miastach.

Weronika Szkwarek