Testy na koronawirusa w Lidlu. Inne sieci chcą wprowadzić do sprzedaży testy na przeciwciała

fot. Helen Sushitskaya / Shutterstock

Pandemia koronawirusa jest już z nami ponad rok. Trzecia fala przybiera na sile, na co odpowiadają sieci handlowe i wprowadzają do swoich ofert testy na obecność przeciwciał na Covid-19. Testy jednej z nich mają wykryć nawet samego wirusa.

Biedronka jako pierwsza wprowadziła do sprzedaży testy na przeciwciała. Od 15 marca można je kupić w sklepach za 49,99 zł. Pomysłem jednak nie jest zachwycony rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który zaapelował o rozwagę w tym temacie: "Dyskonty to nie są miejsca, gdzie powinni przychodzić ludzie chorzy po testy; możemy mieć tam nowe ogniska choroby". Jednak wprowadzenie podobnych produktów ogłosiły już kolejne dyskonty.

Test na koronawirusa w Lidlu

Lidl poszedł o krok dalej i postanowił wprowadzić do swojej oferty nie tylko testy serologiczne, ale takie, które wykryją w organizmie obecność SARS-COV-2.

- Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, również planujemy wprowadzić testy na COVID-19 do oferty Lidl Polska. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty produktów na stronie lidl.pl - przekazała portalowi Wirtualne Media Aleksandra Robaszkiewicz, odpowiedzialna za komunikację Lidl Polska.

Póki co nieznana jest data wprowadzenia testów do sprzedaży, ich cena oraz producent.

Test na obecność przeciwciał Covid-19 w Carrefourze

Kolejną siecią, która chce sprzedawać testy, jest francuski Carrefour. W komunikacie przesłanym przez biuro prasowe Wirtualnym Mediom dyskont poinformował: "Obecnie szukamy odpowiednich ofert na rynku. Naszym celem jest zaoferowanie klientom jakościowych, pewnych produktów, posiadających odpowiednie certyfikaty, i jak tylko będzie to możliwe, wprowadzimy je do naszej oferty".

Sieć chciałaby wprowadzić do sprzedaży testy podobne do tych, które rozprowadza już Biedronka.

Kaufland również zainteresowany sprzedażą

- W sieci Kaufland z uwagą obserwujemy trendy rynkowe i reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych klientów, dlatego też nie wykluczamy wprowadzenia testów na obecność przeciwciał wirusa Sars-Cov-2 do naszej oferty - mówiła portalowi Wirtalnemedia.pl Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska. Kaufland należy do tej samej grupy co Lidl.

DU