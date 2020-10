Lidl, Biedronka i inne supermarkety wydłużają godziny otwarcia

fot. Hananeko_Studio / Shutterstock

Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan wydłużają godziny otwarcia sklepów. Niektóre markety będą czynne całą dobę.

W całej Polsce wróciły obostrzenia - część z nich dotknęły również sklepy spożywcze w strefie czerwonej. Markety na terenie powiatów z największą liczbą zachorowań na koronawirusa obowiązują limity - maksymalnie 5 osób na kasę w sklepach o powierzchni do 100 mkw oraz 1 osoba na 15 mkw w większych dyskontach.

Dodatkowo w całym kraju wróciły godziny dla seniorów. Pomiędzy godziną 10:00 a 12:00 w aptekach, drogeriach oraz sklepach spożywczych zakupy zrobią tylko osoby powyżej 60. roku życia. "Godziny dla seniorów w praktyce oznaczają minimalny ruch w ciągu tych 2 godzin i ograniczony dostęp innych obywateli do niezbędnych produktów" - skomentowała Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Lidl - 15 sklepów czynne całą dobę

Markety postanowiły ponownie wydłużyć godziny otwarcia placówek - podobnie jak na wiosnę tego roku. Lidl, jako kolejny dyskont, zdecydował się na całodobowe otwarcie 15 placówek m.in. w Koszalinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie. Pozostałe sklepy od poniedziałku do piątku będą czynne co najmniej do godziny 22:00, z czego blisko 230 sklepów do 23:00.

Biedronka, Kaufland i Auchan czynne dłużej

Sklepy Biedronka czynne są dłużej już od 10 października - blisko 2 600 marketów będzie otwartych co najmniej do godziny 23.00, w tym ponad 40 sklepów całodobowo, a około 650 placówek – do godziny 23.30. Również Kaufland wydłużył godziny pracy sklepów - od 6:00 do 23:00.

Z kolei markety Auchan na terenie całej Polski od 16 października otwarte będą od poniedziałku do soboty od godziny 6.30, poinformowało biuro prasowe francuskiej sieci sklepów. Tylko w Auchan Szczecin Galaxy oraz Auchan Łódź Manufaktura godziny otwarcia nie zostaną wydłużone.

DF