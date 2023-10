Lidl, Biedronka, a może Aldi? Która sieć zatrudnia najwięcej osób?

Praca w Wielkiej Brytanii? Oto najlepiej płatne zawody, w których nie potrzeba studiów Nawet 77 tys. funtów (ok. 400 tys. zł) rocznie można zarobić w Wielkiej Brytanii bez ukończonych studiów - to wynik analizy ponad miliona ofert pracy z portalu Adzuna. Na Wyspach, podobnie jak w Polsce, na pierwszym miejscu znalazło się stanowisko związane z IT.