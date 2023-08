Liderzy najlepszych praktyk na podium

Ogłaszamy wyniki plebiscytu „Fundusze Europejskie – skorzystamy wszyscy” organizowanego po raz drugi przez serwis Bankier.pl. Oto pięcioro zwycięzców, którzy wykorzystują Fundusze Europejskie w sposób wyróżniający się skutecznością, skalą oraz osiąganymi efektami.

Zadaniem plebiscytu, współfinansowanego przez Komisję Europejską, i zorganizowanego na łamach serwisu Bankier.pl jest wskazanie najlepszych przykładów wykorzystania dotacji unijnych w kraju. Zaprosiliśmy do niego firmy, samorządy oraz organizacje non profit, chcąc nagrodzić projekty, produkty i dobre praktyki wyróżniające się w skali zarówno lokalnej czy ogólnopolskiej, jak również międzynarodowej. Oto tegoroczni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wśród nominowanych w kategorii „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego” najwięcej głosów zdobyło Muzeum Narodowe w Krakowie, które dzięki funduszom unijnym otworzyło niepowtarzalną kolekcję wcześniej nieeksponowanych dzieł rodziny Czartoryskich pod hasłem „Muzeum Książąt Czartoryskich”. Nowa, stała ekspozycja prezentuje zbiory z kolekcji książąt Czartoryskich, jednej z najcenniejszych kolekcji muzealnych w Polsce, a także w Europie. To nie tylko „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijna, ale także dzieła największych polskich artystów oraz kolekcja narodowych pamiątek. Otwarcie muzeum było niezwykle ważnym wydarzeniem dla muzealnictwa, kultury i budowania polskiej i europejskiej tożsamości.

Smart Kids Planet

W kategorii „Cyfryzacja. E-usługa, która najbardziej ułatwia nam życie” na podium trafił projekt realizowany przez Smart Kids Planet – innowacyjną salę zabaw mieszczącą się w warszawskiej Fabryce Norblina. Dzięki wsparciu unijnych funduszy powstała innowacyjna, interaktywna sala multimedialna dla najmłodszych, w której dzieci dokonują graficznej obróbki obiektów na papierze, a następnie przy wykorzystaniu funkcji skanowania – ich rysunki są przetwarzane w projekcje w wymiarze 3D. Nowoczesny produkt jest połączeniem istniejącej technologii z innowacyjnym algorytmem odpowiedzialnym za rozpoznawanie gestów i wywoływanie interakcji. To jedyne takie rozwiązanie na rynku, które integruje świat cyfrowy ze światem realnym poprzez zdigitalizowanie obiektów stworzonych w rzeczywistości i przeniesienie ich do wirtualnego otoczenia.

ELEKTRO Gospodarka Odpadami

Wśród rozwiązań wspierających klimat i środowisko największą liczbę głosów zebrał projekt tarnowieckiej firmy ELEKTRO, która opracowała innowacyjny reaktor/filtr biologiczny przydomowej oczyszczalni ścieków. – Nasz pomysł polega na zastosowaniu mielonych tworzyw sztucznych jako wkład do reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i dzięki funduszom unijnym mogliśmy przeprowadzić te badania. Zastosowanie naszego produkt spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Będą mogły być stosowane tam, gdzie nie ma lokalnych instalacji odprowadzania ścieków lub w sytuacji, gdy budowa takich instalacji jest nieopłacalna – mówi właściciel firmy, Bogusław Bargieł.

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego

W kategorii „Innowacja z ludzką twarzą” z największą liczbą głosów na podium trafił projekt Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego oferujących bezpłatną pomoc w kryzysie psychicznym, realizowaną w 9 placówkach w Polsce. W pierwszej tego typu placówce – ŚCZP na Bielanach – w ostatnich trzech latach pomocy udzielono ponad 1100 rodzinom. – W ŚCZP chodziło o to, by zadziałać możliwe szybko i bez zbędnej biurokracji, skierowań itp., co w sytuacji kryzysu psychicznego jest bardzo ważne. Z założenia pomoc mała być uruchomiona w 72 godziny od zgłoszenia – mówi dr Tomasz Rowiński, prezes EZRA UKSW, która prowadzi Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Większość rozwiązań wypracowanych przez EZRA UKSW jest wykorzystywana w krajowej reformie psychiatrii dzieci i młodzieży jako wzór dobrych praktyk.

Las Odkrywców

Niekwestionowanym zwycięzcą w kategorii „przestrzeń publiczna i natura” okazał się Las Odkrywców znajdujący się w gminie Ułęż. To wsparty funduszami unijnymi innowacyjny produkt turystyczny. Stworzenie tego rodzinnego parku tematycznego – miejsca leśnych przygód i poznawania natury – pomaga promować walory Polski Wschodniej wśród dzieci i młodzieży poprzez integrację, rozrywkę, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz edukację. W niezwykłym parku tematycznym można odkrywać tajemnice lasu i jego mieszkańców, obudzić w sobie zmysł odkrywcy, eksplorować leśne polany zmysłów, wspinać się jak ryś, szybować jak wiewiórka czy złapać orzeźwienie w leśnym źródle.