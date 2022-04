Lider PSL: domagamy się zerowej marży dla kredytobiorców i zmiany oprocentowania lokat

fot. Marcin Banaszkiewicz / / FotoNews

Domagamy się jasnego planu i konsultacji zmian zapowiedzianych przez rząd w sprawie pomocy dla kredytobiorców; domagamy się zerowej marży dla kredytobiorców i zmiany oprocentowania lokat - powiedział we wtorek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w poniedziałek w Katowicach plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne.

Jak wyjaśnił szef rządu, pomoc ta ma składać z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego. Od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u mają też stosować transparentny, bardziej korzystny dla kredytobiorców wskaźnik oprocentowania kredytów.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na wtorkowej na konferencji prasowej w Sejmie, że presja ma sens i jakaś propozycja ze strony rządu w sprawie kredytobiorców się pojawiła. "Mówię +jakaś+, bo wielu ekonomistów, a na pewno kredytobiorców nie do końca wie, o co w tej propozycji chodzi, bo premier mówił bardzo niejasno, nie mówił, kogo dotyczy i nie skonsultował tego" - powiedział szef PSL.

Według niego, rządzący "po tym bałaganie, który wprowadzili", związanym z Polskim Ładem powinni wyciągnąć wniosek, że w sprawach gospodarczych należy przeprowadzić dobre konsultacje "z Radą Dialogu Społecznego, z kredytobiorcami".

"Domagamy się jasnego planu, konsultacji tych zmian, żeby to się nie skończyło w ten sposób, że banki będą miały niższy ten nowy WIBOR, ale podwyższą marżę i tym samym przerzucą koszty wprowadzonej zmiany przez rząd na kredytobiorców" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Domagamy się też - dodał - "zmiany oprocentowania lokat". "To powinno być dla banków państwowych podstawowe działanie" - powiedział lider PSL.

Podkreślił, że wciąż na stole jest propozycja PSL, projekt dotyczący zerowej marży w pierwszej kolejności w bankach państwowych. "Jeżeli repolonizacja banków była po coś, to dzisiaj banki państwowe mają dawać zerową marżę dla kredytobiorców, szczególnie tych doświadczonych po 2016 roku, kiedy stopy procentowe były niskie, marża sięgała nawet 3 procent" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Projekt ustawy dotyczący wsparcia kredytobiorców będzie gotowy w ciągu kilku tygodni, by mógł zadziałać w wakacje - poinformował we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że prace nad nim trwają we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Buda wskazywał, że pierwszym przewidzianym instrumentem jest pomoc w spłacie rat kredytowych przez okres 36 miesięcy w wysokości do 2 tys. zł (w przypadku każdej raty), czyli maksymalna pomoc może wynieść 72 tys. zł. Zasady przyznawania wsparcia z tego instrumentu będą takie same jak przy korzystaniu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Drugim instrumentem są wakacje kredytowe, które będą dotyczyły wszystkich kredytobiorców. Z instrumentu będzie można skorzystać cztery razy w 2022 r. i cztery razy w 2023 r.

Trzecim rozwiązaniem - wymienionym przez szefa MRiT - jest "zlikwidowanie WIBOR-u w stosunku do kredytów hipotecznych" (WIBOR to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy). Buda wskazywał, że zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem będzie dotyczyło i będzie korzystne dla wszystkich kredytobiorców.

Czwarte rozwiązanie - o którym mówił Buda - to stworzenie składkowego funduszu pomocowego dla sektora bankowego, który "zapewni bufor przy turbulencjach na rynku finansowym" na poziomie 3,5 mld zł od 2023 r. (PAP)

