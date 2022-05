"Liczona połowa dziecka". Samotni rodzice dostaną tylko pół ulgi

Wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Prawnik podpowiada, jak wnieść o jej zmianę

Wysokość alimentów zasądzonych na rzecz dziecka nie jest ustalana raz na zawsze i może ulec korekcie. To o tyle istotne, że wraz z wiekiem zmieniają się potrzeby dziecka, co przekłada się na wzrost wydatków potrzebnych na jego utrzymanie. W przypadku gdy rodzic zobowiązany do alimentów nie chce regulować ich w zwiększonej kwocie w wyniku porozumienia, Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość skierowania do sądu pozwu o podwyższenie alimentów.