Licznik prezesa Obajtka, kryzys demograficzny i koniec najbardziej zadłużonego dewelopera świata

Tydzień na przełomie stycznia i lutego obfitował w dane makroekonomiczne i nie tylko. Stopy procentowe, recesja, inflacja, a to tylko początek. Zapraszamy na podsumowanie tygodnia na najciekawszych wykresach ostatnich dni.

fot. RoseRodionova / / Shutterstock

Było to czwarte z rzędu posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), na którym zapadła decyzja o pozostawieniu stopy funduszy federalnych na niezmienianym poziomie. Cena pieniądza w USA pozostała na najwyższym poziomie od 23 lat.

Rezerwa Federalna

Przeczytaj także Była chętna do cięcia stóp w Anglii, ale większość jednak za brakiem zmian

Daniel Obajtek nie ma najdłuższego stażu z grona osób obecnie sprawujących funkcję prezesa giełdowej spółki pod kontrolą Skarbu Państwa. Wszystko na to wskazuje, że zarówno on, jak i lider zestawienia pożegnają się ze stanowiskiem tego samego dnia. Dla prezesa Obajtka będzie to równo 6 lat od momentu powołania.

Rok 2023 przyniósł stagnację w polskiej gospodarce. Dane rozczarowały ekonomistów i sygnalizują, że IV kwartał nie był tak dobry, jak na to liczono.

Bankier.pl na podstawie GUS

Główny Urząd Statystyczny przedstawił analizę sytuacji gospodarczo-społecznej kraju w 2023 roku. Według niej liczba ludności Polski na koniec ubiegłego roku spadła, odnotowano mniej niż w 2022 r. urodzeń, jak i zgonów, a przyrost naturalny, podobnie jak w poprzednich latach, był ujemny.

GUS

W ostatnim kwartale 2023 roku produkt krajowy brutto Niemiec był niższy niż kwartał wcześniej. Choć nasi zachodni sąsiedzi, póki co uniknęli „technicznej recesji”, to w istocie największa gospodarka Europy pogrążona jest w poważnym kryzysie.

destatis

Za nami drugi tydzień dość mocnego wzrostu cen na stacjach paliw. Patrząc na stawki hurtowe, w kolejnych dniach należy się liczyć z dalszymi podwyżkami w detalu. Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex

Styczeń przyniósł niewielką redukcję rocznej inflacji HICP w strefie euro. Stawia to w trudnym położeniu Europejski Bank Centralny, który steruje gospodarką znajdującą się w łagodnej recesji.

Przeczytaj także Inflacja w Niemczech spadła poniżej 3%. Najniższy odczyt od 2021 roku

Główny bohater chińskiego kryzysu w sektorze nieruchomości schodzi ze sceny - w poniedziałek 29 stycznia sąd w Hongkongu wydał nakaz likwidacji China Evergrande. Akcje najbardziej zadłużonego dewelopera w Państwie Środka straciły ponad 20%, zanim wstrzymano nimi obrót.

Tradingview

Styczniowy odczyt PMI pokazał kontynuację recesji w polskim sektorze wytwórczym. Było to spore rozczarowanie, ponieważ ekonomiści już od paru miesięcy zapowiadali ożywienie, które jak dotąd nie nadeszło.

Szybko spadająca inflacja pozwoliła chilijskiemu bankowi centralnemu na kolejną ostrą redukcję stóp procentowych. To sytuacja odmienna niż w Polsce, gdzie wciąż wysoka inflacja CPI blokuje przestrzeń do jakichkolwiek obniżek kosztów kredytu.

Przeczytaj także Węgry obniżają stopy procentowe. Wciąż są jednak znacznie wyższe niż w Polsce

DU