Liczba wniosków uchodźczych złożonych w krajach UE+ spadła do najniższego poziomu od 2013 r.

W ubiegłym roku liczba cudzoziemców ubiegających się o przyznanie statusu uchodźcy w krajach UE+ spadła do najniższego poziomu od 2013 r. - przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Jak informuje Urząd do spraw Cudzoziemców, powołując się na dane Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), w ubiegłym roku o ochronę międzynarodową w krajach UE+, czyli w 28 krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii, ubiegało się 461,3 tys. cudzoziemców. To o 31 proc. mniej niż w 2019 r. Prawie jedna trzecia wydanych decyzji była pozytywna.

UdSC zwrócił uwagę, że spadek liczby złożonych wniosków jest związany głównie z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w wielu państwach ograniczeniami w podróżowaniu. Jak przekazał Urząd, dotyczyło to zwłaszcza wnioskodawców z krajów mogących korzystać z ruchu bezwizowego - o 36 proc. mniej spraw w porównaniu z 2019 r.

Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców składających wnioski azylowe były: Syria (64,5 tys. osób), Afganistan (48,6 tys.), Wenezuela (30,6 tys.), Kolumbia (29,4 tys.) oraz Irak (18,2 tys.).

"W 2020 r. państwa UE+ wydały nieco ponad 521 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej – 32 proc. stanowiły rozstrzygnięcia pozytywne. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii (84 proc.), Erytrei (80 proc.) oraz Jemenu (75 proc.)" - poinformował Jakub Dudziak z UdSC.

Dodał, że istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. "Według stanu na koniec 2020 r., nieco ponad 412 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji" - wskazał.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w ubiegłym roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,8 tys. osób. Dla porównania, w roku 2019 było to ok. 4,1 tys. osób.

"Pierwszą piątkę najliczniej reprezentowanych krajów pochodzenia obcokrajowców stanowiły: Rosja – 1283 osób, Białoruś – 407 os., Ukraina – 317 os., Afganistan – 120 os. oraz Tadżykistan - 87 os." - poinformował Dudziak.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mark/