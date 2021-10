fot. Indypendenz / / Shutterstock

Liczba użytkowników allegro.pl spadła we wrześniu 2021 roku do 17 622 360 z 17 744 670 w sierpniu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes. W tym okresie liczba użytkowników amazon.pl zmniejszyła się do 2 758 050 z 2 779 434 w sierpniu.

We wrześniu 2021 roku liczba użytkowników aliexpress.com zmniejszyła się do 5 052 618 z 6 031 098 w sierpniu.

epo/ asa/