Allegro liderem wśród platform sprzedażowych. Znów więcej użytkowników

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w kwietniu 2022 roku do 22.178.124 z 22.032.162 w marcu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

W kwietniu 2022 roku liczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress spadła do 11.079.990 z 11.586.888 z w marcu br.

W tym okresie liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) wzrosła do 10.922.364 z 10.182.186 w marcu.

W kwietniu liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) wzrosła do 6.319.134 z 6.004.530 w marcu.

W połowie października ub. r. Amazon wprowadził w Polsce ofertę Prime.

Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce spadła w kwietniu 2022 roku do 1.969.110 z 2.663.766 marcu br. (PAP Biznes)

