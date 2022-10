Aliexpress zyskuje użytkowników w Polsce. Allegro i Shopee tracą

fot. Rawpixel.com / / Shutterstock

Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro spadła we wrześniu do 21 172 104 z 21 913 416 w sierpniu br. - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

W tym okresie liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) spadła do 9 724 860 z 10 179 108 w sierpniu.

We wrześniu 2022 roku liczba użytkowników aliexpress.com i aplikacji Aliexpress wzrosła do 9 668 484 z 9 315 486 w sierpniu

We wrześniu liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) spadła do 6 621 102 z 6 731 100 w sierpniu.

Rok temu Amazon wprowadził w Polsce ofertę Prime.

Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce wzrosła we wrześniu 2022 roku do 3 005 748 z 2 244 186 w sierpniu br.

* W lipcu nastąpiła aktualizacja metody estymowania zasięgów Mediapanel Gemius Polska, w wielu przypadkach wpłynęła ona na obniżenie wyników w metrykach użytkownicy.

epo/ ana/