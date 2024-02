Allegro straciło nieco użytkowników. Temu rośnie w siłę

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w styczniu 2024 roku do 18.666.126 z 19.361.754 w grudniu 2023 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska i Polskie Badania Internetu przygotowanych dla PAP Biznes.

fot. iJeab / / Shutterstock

Jak podano, w styczniu br. liczba użytkowników platformy Temu wzrosła do 14.916.798 z 13.629.546 w grudniu.

W połowie 2023 roku chiński marketplace zaczął realizować pierwsze zamówienia od polskich klientów.

W styczniu liczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress wzrosła do 8.685.306 z 8.625.528 w grudniu .

W styczniu 2024 roku liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) spadła do 6.265.188 z 6.737.094 z w grudniu.

Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce wzrosła w styczniu do 2.668.302 z 2.461.914 w grudniu.(PAP Biznes)

