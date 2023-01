Exodus użytkowników Allegro. W grudniu zyskał jedynie Amazon

Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro spadła w grudniu 2022 roku do 19.395.774 z 21.048.822 listopadzie - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

W tym okresie iczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress spadła do 9.255.546 z 10.540.044 w listopadzie.

W grudniu liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) spadła do 9.060.498 z 10.884.618 w listopadzie.

W grudniu 2022 roku liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) spadła do 8.447. 490 z 9.123.192 w listopadzie.

W październiku 2021 roku Amazon wprowadził w Polsce ofertę Prime.

Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce wzrosła w grudniu 2022 roku do 2.879.550 z 2.677.698 w listopadzie.

