Zakupy w sieci. Lider w Polsce z ogromną przewagą nad konkurentani

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w czerwcu 2023 roku do 19 055 250 z 19 056 384 w maju 2023 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

Gemius podał, że w czerwcu liczba użytkowników aliexpress.com i aplikacji Aliexpress wzrosła do 8 817 336 z 8 245 638 w maju.

W czerwcu 2023 roku liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) spadła do 6 025 752 z 6 473 682 w maju.

Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce wzrosła w czerwcu do 1 998 756 z 1 788 156 w maju.

