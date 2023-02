Allegro traci użytkowników. Zyskał jedynie Aliexpress

Liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro spadła w styczniu 2023 roku do 18.525.186 z 19.395.774 w grudniu 2022 roku - wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes.

fot. Wlodzimierz Wasyluk / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

W tym okresie liczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress wzrosła do 9.739.440 z 9.255.546 w grudniu.

W styczniu 2023 roku liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski, aplikacja Zakupy na Amazon) spadła do 7.666.326 z 8.447.490 w grudniu.

Liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce spadła w styczniu do 2.626.182 z 2.879.550 w grudniu.

W styczniu liczba użytkowników Shopee (strona www plus aplikacja) spadła do 7.450.218 z 9.060.498 w grudniu.

Od 13 stycznia 2023 roku Shopee Polska zakończyło działalność platformy w naszym kraju.(PAP Biznes)

