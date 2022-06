Coraz więcej "frankowych" wyroków

Frankowcy też skorzystają z wakacji kredytowych? Niewykluczone

Nowe przepisy, które są obecnie rozpatrywane przez Sejm, przewidują możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy i formalnie dotyczą pożyczek udzielonych w złotówkach. Jednak, jak zauważa Prawo.pl, nie jest do końca jasne, czy wakacje kredytowe będą też miały zastosowanie do kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franków.