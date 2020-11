Liczba rachunków maklerskich znów w górę

fot. HNK / Shutterstock

W październiku ponownie przybyło w Polsce rachunków maklerskich. Dzięki wzrostowi o blisko 10 000 udało się wymazać część wrześniowych „czystek”.

1 299 305 – tyle rachunków maklerskich prowadzili uczestnicy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na koniec września. To 9897 więcej niż na koniec września. Oznacza to, że w ubiegłym miesiącu wróciliśmy do wzrostowego trendu, który przerwany został we wrześniu przede wszystkim przez działania BM Pekao – więcej na ich temat pisaliśmy w poprzednim podsumowaniu danych KDPW.

Podobnie jak w ostatnich miesiącach liderami w sierpniu nadal były biura maklerskie związane z dwoma prywatnymi bankami, które w czasie pandemii zyskały najwięcej nowych klientów. Palmę pierwszeństwa niezmiennie dzierży BM mBanku, któremu w minionym miesiącu przybyło 3885 rachunków. Krok za nim ponownie uplasował się BM ING Banku Śląskiego (2757). Oba biura maklerskie od początku roku pozyskały odpowiednio 39,65 (+12,6 proc.) i 32 250 (+33,6 proc.) klientów.

W sumie według danych KDPW łącznie od początku tego roku w Polsce przybyło (po uwzględnieniu wrześniowej korekty) 54 030 rachunków maklerskich. Największy napływ miał miejsce w pierwszej połowie roku, potem tempo stopniowo gasło, a pewne ożywienie przyniósł następnie debiut Allegro.

Liczba rachunków na koniec miesiąca

Biuro maklerskie Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 1 mBank S.A. Biuro Maklerskie 315 042 326 209 332 623 336 292 339 268 343 063 345 591 350 798 354 683 2 BM Pekao 257 639 258 647 259 000 258 859 258 742 258 511 258 123 198 393 198 073 3 BM PKO BP 123 189 126 025 127 226 127 871 128 314 129 081 129 638 132 444 133 208 4 ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie 95 881 105 596 111 171 114 136 117 079 120 389 122 897 125 374 128 131 5 Santander Biuro Maklerskie 104 734 106 626 107 846 104 433 104 901 105 324 105 703 106 763 107 435 6 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 85 185 86 471 87 772 88 525 89 241 89 874 90 398 91 098 91 984 7 BM Alior Bank S.A. 76 722 78 629 79 778 80 191 80 616 81 221 81 560 82 362 82 948 8 Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. 42 569 43 133 43 364 43 535 43 707 43 922 44 063 44 307 44 576 9 NOBLE Securities S.A. 25 047 25 066 25 074 25 071 25 164 25 192 25 188 25 224 25 299 10 Millennium Dom Maklerski S.A. 23 412 23 479 23 492 23 492 23 506 23 519 23 505 23 510 23 499 11 Trigon DM S.A. 25 237 23 294 23 264 23 232 23 245 23 197 23 226 23 267 23 240 12 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 14 762 14 997 15 142 15 180 15 317 15 391 15 400 15 396 15 355 13 Dom Maklerski BDM S.A. 14 427 14 497 14 521 14 548 14 633 14 637 14 626 14 635 14 639 14 Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. 13 940 14 105 14 295 13 762 14 560 14 648 14 648 14 780 14 819 15 Bank Millennium S.A. 10 663 10 646 10 641 10 620 10 654 10 603 10 583 10 574 10 558 16 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 7 946 7 970 8 001 8 001 8 009 8 011 7 961 7 973 8 050 17 DM Banku BPS S.A. 6 116 6 589 6 746 6 864 6 999 7 143 7 245 7 302 7 483 18 Ipopema Securities S.A. 3 896 4 182 4 341 4 492 4 580 4 735 4 768 4 901 4 949 19 mBank S.A. 1 924 1 925 1 911 1 905 1 906 1 890 1 896 1 886 1 890 20 PKO BP S.A. 1 829 1 793 1 781 1 772 1 761 1 749 1 739 1 734 1 741 Źródło: KDPW

Michał Żuławiński