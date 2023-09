Liczba rachunków maklerskich znów rośnie - padł nowy rekord. Oto absolutny lider

Najnowsze dane KDPW pokazały powrót na ścieżkę wzrostu liczby rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez działające w Polsce biura maklerskie. Wypowiedzenie umów na świadczenie usług maklerskich przez jednego z tańszych brokerów na chwilę przerwało trend, ale już w sierpniu liczba ponownie osiągnęła nowy rekord, głównie dzięki DM XTB.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) co miesiąc publikuje statystykę prowadzonych rachunków maklerskich przez krajowe firmy inwestycyjne. W styczniu informowaliśmy, że ich liczba na koniec ubiegłego roku przekroczyła poziom 1,6 mln otwartych kont, co było najlepszym wynikiem w historii prezentowania statystyk. Prawie każdy kolejny miesiąc tego roku przynosił poprawę tego osiągnięcia, a co za tym idzie - rekord.

Wyjątkiem była tylko statystyka za lipiec, kiedy zanotowano miesięczny spadek liczby prowadzonych rachunków. Był to jednak wynik wykreślenia z rejestru KDPW kont prowadzonych przez Fair Place Finance, czyli brokera działającego pod marką Wealth Seed, który na początku czerwca wypowiedział stosowne umowy klientom indywidualnym, o czym informowaliśmy na łamach Bankier.pl. Dotyczyło to w sumie ok. 10 tys. klientów, których skusiła atrakcyjna oferta Wealth Seed handlu na GPW.

W efekcie po raz pierwszy od dwóch lat (od lipca 2021 r.) w lipcu br. prowadzono mniej rachunków niż miesiąc wcześniej, ale już sierpień pokazał, że znów ich przybyło w ujęciu miesiąc do miesiąca (+7666 szt.) oraz że jest ich najwięcej w historii. W sumie na koniec sierpnia 2023 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 666 202, a od początku roku przybyło ich 61 463.

Liczba rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych wg KDPW Biuro maklerskie sierpień 2023 zmiana od początku roku zmiana mdm mBank Biuro Maklerskie 427288 9258 884 BM Pekao 205872 1448 153 ING Bank Śląski Biuro Maklerskie 182062 3797 329 XTB DM 177001 47754 4 291 BM PKO BP 150818 2955 352 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 132867 9180 1 267 Santander Biuro Maklerskie 115046 -8237 199 BM Alior Bank 90359 1104 188 Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska 40695 1676 151 NOBLE Securities 25815 -138 -63 BM Banku Millennium 22858 -236 -36 Bank Handlowy w Warszawie 16428 -507 -52 Trigon DM 15462 -289 -60 Dom Maklerski BDM 14778 -61 -27 Bank Millennium 10064 -81 -17 Biuro Maklerskie Banku Handlowego 8834 449 67 Ipopema Securities S.A. 7259 693 23 DM Banku BPS 6785 -43 -4 Bank Polska Kasa Opieki 6700 -117 14 Michael/Ström Dom Maklerski 3273 448 37 mBank 1842 -103 -11 BNP PARIBAS Oddział w Polsce 1409 -63 -7 Q Securities 684 71 5 ING Bank Śląski 477 -9 0 PKO BP 332 -18 3 Deutsche Bank Polska 252 -2 -1 Societe Generale Oddział w Polsce 217 9 0 BNP Paribas Bank Polska 177 -17 -2 Erste Securities Polska 151 -18 1 SGB-Bank 135 0 0 Bank Gospodarstwa Krajowego 110 -2 -2 NWAI Dom Maklerski 108 18 1 Alior Bank 25 -1 0 Opera DM 9 -1 0 PGE Dom Maklerski 8 0 1 Raiffeisen Bank International AG (S.A.). Oddział w Polsce 2 2 0 SUMA 1666202 Dane KDPW

Niekwestionowanym liderem zestawienia liczby rachunków z dostępem do handlu na GPW w tym roku jest DM XTB, który po ośmiu miesiącach ma ich więcej o 47754. Zaciekła walka o drugie miejsce trwa między BM mBanku i DM BOŚ. Na cztery miesiące przed końcem roku ten pierwszy wyprzedza tego drugiego o raptem 78 rachunków.

Kolejne miejsce, z ponad dwa razy mniejszą liczbą rachunków w tym roku, zajmuje BM ING, które w ubiegłym miesiącu powiększył liczbę kont o 329, a w lipcu o 144. Przypomnijmy, że od 1 sierpnia ING wprowadziło aktualizację tabeli opłat i prowizji, która obejmowała m.in. zmianę prowizji minimalnej z 5 zł do 6 zł dla podstawowego konta „Maklerskie Elastyczne” oraz prowizji maklerskiej z 0,3 proc. do 0,37 proc.

Warto jednak zaznaczyć, że podane liczby dotyczą wszystkich rachunków, także tych nieaktywnych. Od czasu do czasu następuje tzw. czyszczenie ksiąg przez poszczególne domy maklerskie.

