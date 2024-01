Liczba przesyłek w grupie InPost w 2023 roku wzrosła o 20 proc. do 892,1mln

Grupa InPost dostarczyła w 2023 roku 892,1 mln przesyłek, notując 20 procentowy wzrost rdr - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Jak podano, wcześniej komunikowane prognozy wyników na rok 2023 pozostają niezmienione.

"Rok 2023 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla Grupy InPost, w którym zanotowaliśmy silny, ponad 20 procentowy wzrost obsłużonych wolumenów. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce i nadal notujemy dynamikę wzrostu powyżej rynku, a tym samym zwiększamy w nim nasz udział. Polska jest naszym benchmarkiem dla ekspansji na rynkach międzynarodowych. Z sukcesem przenosimy polskie rozwiązania na rynki zagraniczne, dzięki czemu międzynarodowa część biznesu również rozwija się zgodnie z założeniami. Mondial Relay jest na dobrej drodze do realizacji naszych planów strategicznych, skupiając się na rozwoju segmentu B2C – gdzie wolumeny w IV kwartale 2023 roku wzrosły o 30 proc. rok do roku. Obecnie we Francji mamy drugą co do wielkości sieć maszyn paczkowych, a planem Grupy na 2024 rok jest zostać numerem jeden" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes InPostu Rafał Brzoska.

"W Wielkiej Brytanii głównym celem na 2023 r. było rozwiązanie wyzwań logistycznych, co udało się osiągnąć poprzez zakup udziału w Menzies Distributions. Przy obecnym, silnie rosnącym popycie, głównym celem w Wielkiej Brytanii jest jak najszybsza rozbudowa sieci. Plan zwiększenia liczby maszyn w Wielkiej Brytanii jest już realizowany. Tylko w grudniu ubiegłego roku rozstawiliśmy tam ponad 300 nowych urządzeń Paczkomat®, co było najlepszym miesięcznym wynikiem na tym rynku. W 2024 r. chcemy utrzymać podobne tempo wzrostu. Rok 2023 zakończyliśmy kolejnym udanym i rekordowym szczytem paczkowym. W najbardziej obłożonym zamówieniami dniu obsłużyliśmy 11 milionów paczek. Nasze urządzenia Paczkomat® zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, radziły sobie jeszcze lepiej niż w ubiegłym roku. Niektóre z nich osiągnęły utylizację na poziomie powyżej 300 proc.. To dowód na to, że InPost – pozostając najlepszym operatorem logistycznym w Polsce – jest na dobrej drodze do powielenia z sukcesem swojego modelu biznesowego w innych krajach" - dodał.

Jak podano, w Polsce wolumen przesyłek wyniósł 589,5 mln przesyłek (+16 proc.). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 302,6 mln sztuk (+28 proc.), w tym Mondial Relay dostarczył 239,9 mln przesyłek (+13 proc.).W Wielkiej Brytanii, drugim co do wielkości międzynarodowym rynku, InPost dostarczył 46,5 mln paczek w 2023 r. – po wzroście o blisko 127 proc. rdr.

W IV kwartale ubiegłego roku Grupa dostarczyła 268,4 mln przesyłek – wzrost o 21 proc., w tym w Polsce 175,4 mln (+17 proc. r/r), a na rynkach międzynarodowych 93 mln (+28 proc. r/r).

Na koniec 2023 roku InPost miał 35.449 paczkomatów (+27 proc. r/r), w tym w Polsce 21.969 (+14 proc. r/r), a na rynkach międzynarodowych 13.480 sztuk (+56 proc.r/r).

Liczba skrytek na koniec ubiegłego roku wyniosła 4,412 mln (+24 proc. r/r), w tym w Polsce 3,263 mln (+12 proc. r/r) i 1,149 mln (+76 proc. r/r) na rynkach zagranicznych.

W 2023 roku Grupa InPost miała 30.615 punktów odbioru (PUDO), w tym 3 714 w Polsce oraz 26 901 na pozostałych rynkach.(PAP Biznes)

