Fala frankowych pozwów – spłaszczona, ale nadal dwucyfrowe wzrosty

Banki notowane na warszawskiej giełdzie uczestniczyły w niemal 60 tys. indywidualnych sprawach „frankowych” na koniec 2021 r. Dynamika przyrostu liczby pozwów przyhamowuje, co widać również w niepełnych jeszcze danych za pierwszy kwartał 2022 r.

Pełne dane dotyczące liczby pozwów „frankowych” w giełdowych bankach w 2021 r. poznaliśmy ze sporym opóźnieniem – Getin Noble Bank opublikował raport roczny tuż przed majówką. W okresie od końca września do końca grudnia notowanym na warszawskim parkiecie bankom przybyło ponad 6,7 tys. sporów. Tym samym łączna liczba indywidualnych sporów dla 10 instytucji zbliżyła się do 60 tys.

Przypomnijmy, że kredytodawcy obecni na warszawskim parkiecie mają w swoich portfelach większość, ale nie całość hipotek opartych na CHF. Instytucje funkcjonujące obecnie w okrojonej formie (Bank BPH) oraz nienotowane na lokalnej giełdzie (Deutsche Bank) również udzielały tego rodzaju zobowiązań. Dane o liczbie pozwów nie są w ich przypadku regularnie publikowane.

Najwięcej spraw kredytobiorcy wytoczyli mBankowi. Na koniec 2021 r. było ich ponad 13 tys., a na koniec I kw. 2022 r. 14,4 tys. Na drugim miejscu znalazł się PKO BP (12,3 tys. pozwów na koniec 2021 r.), który nie opublikował jeszcze raportu za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku. Trzecia lokata należała do Banku Millennium (niemal 12 tys. spraw na koniec IV kw. 2021 r.).

Dynamika przyrostu liczby pozwów stopniowo spowalnia. Jeszcze w III kw. zeszłego roku w większości instytucji oscylowała w okolicach 20 procent kwartał do kwartału. W ostatnich trzech miesiącach 2021 r. we wszystkich bankach znalazła się poniżej tego progu. Trend ten potwierdzają niepełne jeszcze dane z początku 2022 r. Niemal we wszystkich instytucjach procentowy kwartalny przyrost liczby spraw był niższy niż odnotowany w poprzednim okresie. Wyjątek stanowiły Grupa Santander Bank Polska oraz ING Bank Śląski.

Jednocyfrowe wzrosty kwartał do kwartału odnotował Getin Noble Bank – instytucja, która lada moment dołączy do grupy „dziesięciotysięczników”. Na koniec I kw. 2022 r. bank uczestniczył w niemal 9,5 tys. sporów z klientami „frankowych” hipotek.

W całym 2021 r. największy przyrost liczby pozwów odnotowały BNP Paribas Bank (229 proc.), Grupa Santander Bank Polska (178 proc.) oraz Bank Ochrony Środowiska (173 proc.).