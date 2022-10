Frankowe pozwy nadal płyną do banków, ale dynamika spada

fot. Vlad Ispas / / Shutterstock

Notowane na warszawskiej giełdzie banki na koniec II kw. 2022 r. uczestniczyły w ponad 70 tys. sprawach frankowych. Napływ pozwów jest jednak coraz wolniejszy. W części instytucji dynamika kwartał do kwartału jest już jednocyfrowa.

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank sprawiła, że instytucja ta nie opublikowała o czasie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 r. Po raz pierwszy od lat zatem liczbę spraw „frankowych”, w których uczestniczą notowane na warszawskim parkiecie banki można podać tylko w przybliżeniu. Z analizy sprawozdań kredytodawców wynika, że indywidualnych sporów było na koniec czerwca już ponad 70 tys.

Jeśli założymy, że napływ nowych pozwów utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego obserwowanego w pierwszym kwartale 2022 r., to Getin Noble Bank zapewne przekroczył już granicę 10 tys. „frankowych” spraw. Oznaczałoby, że dla wszystkich giełdowych instytucji wynik przebił barierę 73 tys. sporów.

Przypomnijmy, że kredytodawcy obecni na warszawskim parkiecie mają w swoich portfelach większość, ale nie całość hipotek opartych na CHF. Instytucje funkcjonujące obecnie w okrojonej formie (Bank BPH) oraz nienotowane na lokalnej giełdzie (Deutsche Bank) również udzielały tego finansowania w takiej postaci. Dane o liczbie pozwów nie są w ich przypadku regularnie publikowane, a wyjątek stanowi Raiffeisen.

W prezentacji wyników za I połowę 2022 r. Raiffeisen Bank International informował inwestorów, że portfel brutto kredytów „frankowych” wart był 2 mld euro (ok. 9,36 mld zł przy ówczesnym kursie wspólnej waluty). Bank uczestniczył w 8791 sprawach sądowych i oczekiwał, że liczba ta będzie się zwiększać o 250-300 sztuk co miesiąc. Łączna wartość zawiązanych rezerw wyniosła 497 mld euro, z czego 138 mln zawiązano w pierwszych 6 miesiącach tego roku.

Trzy banki w gronie „piętnastotysięczników”

Granicę 15 tys. indywidualnych spraw dotyczących kredytów opartych na franku szwajcarskim w II kw. 2022 r. przekroczyły trzy banki. Różnica pomiędzy PKO BP (15,8 tys.) i mBankiem (15,7 tys.) stopniała w okresie od kwietnia do końca czerwca do 169 pozwów. Trzecia lokata przypada Bankowi Millennium, który jest stroną w 15 tys. sporów.

Liczba indywidualnych sporów sądowych CHF na podstawie danych z raportów okresowych banków (Bankier.pl)

Ze względu na brak najświeższych danych z Getin Noble Banku kolejne lokaty na liście można określić tylko w przybliżeniu. Czwarte miejsce zapewne przypada instytucji Leszka Czarneckiego, a piąte – grupie Santander Bank Polska.

Bankier.pl

Dynamika przyrostu liczby pozwów stopniowo spowalnia. Jeszcze w III kw. zeszłego roku w większości instytucji oscylowała w okolicach 20 procent kwartał do kwartału. W ostatnim analizowanym okresie (koniec I kw. do końca II kw. 2022 r.) we wszystkich bankach tempo było niższe niż w pierwszych trzech miesiącach roku. W ING Banku Śląskim, Banku Pekao, mBanku i Santanderze dynamika była już jednocyfrowa.

Największą zmianę odnotowaliśmy w Citi Handlowym, który jednak był tylko marginalnie zaangażowany w udzielanie kredytów „frankowych”. Instytucja była na w połowie roku stroną w zaledwie 61 pozwach indywidualnych.