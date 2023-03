Frankowe pozwy nadal płyną do banków. Wkrótce przetasowania na podium

Na koniec 2022 r. banki notowane obecnie na warszawskiej giełdzie uczestniczyły w 74 tys. pozwów wytoczonych przez „frankowych” kredytobiorców. Dynamik przyrostów w większości instytucji hamuje, ale we „frankowym top 3” dojdzie lada moment zapewne do przetasowania.

fot. bobst / / Shutterstock

Zdecydowana większość banków posiadających w swoich portfelach kredyty hipoteczne oparte na franku szwajcarskim opublikowała już raporty okresowe za 2022 r. Temat sporów sądowych, niegdyś ukrywany w notach towarzyszących danym finansowym, dziś zajmuje poczesne miejsce w dokumentach kierowanych do inwestorów. Zwykle nie tylko ma swój osobny podrozdział, ale także kilka slajdów w prezentacji wyników.

Notowane na GPW instytucje uczestniczyły na koniec 2022 r. łącznie w 74,2 tys. indywidualnych sporów sądowych. Dane te nie uwzględniają Getin Noble Bank, który 30 września 2022 r. został poddany restrukturyzacji i nie opublikował raportów okresowych od II kw. począwszy. Przyjmując, że napływ nowych pozwów utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego obserwowanego w pierwszym kwartale 2022 r., to Getin Noble Bank zapewne przekroczył już granicę 12 tys. „frankowych” spraw. Oznaczałoby, że dla wszystkich giełdowych instytucji wynik zbliżył się do ok. 87 tys. sporów.

Kwartalna dynamika przyrostu liczby pozwów słabnie. Jeśli wyliczać ten wskaźnik dla giełdowych banków łącznie, to w IV kw. sporów raportowanych przez kredytodawców przybywało w jednocyfrowym tempie i wolniej niż w poprzednim okresie (6,3 proc. kdk kontra 9,89 proc. kdk).

Sądowa czołówka na razie bez zmian

Czołówka banków uszeregowanych pod względem liczby pozwów kredytobiorców pozostaje taka sama jak w poprzednim kwartale. Do granicy 20 tys. spraw zbliża się PKO Bank Polski, który zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu.

Druga lokata przypada mBankowi, który uczestniczy w 17,6 tys. sporów. Bardzo blisko, na trzeciej pozycji, znalazł się Bank Millennium (17,2 tys. pozwów). Jeśli utrzyma się obserwowana w ostatnim kwartale tendencja, na drugim i trzecim miejscu nastąpi wkrótce zamiana pozycji.

Bankier.pl

Poza pierwszą trójką granicę 10 tys. spraw przekracza jeszcze Grupa Santander Bank Polska, która prawdopodobnie uczestniczy w podobnej liczbie sporów co Getin Noble Bank.

Tempo napływu pozwów hamuje

Na sądowej frankowej scenie można dostrzec efekty „nasycenia rynku”. Jeśli spojrzeć na dynamikę przyrostu liczby pozwów w poszczególnych bankach, to w większości instytucji ostatni kwartał 2022 r. stał pod znakiem wolniejszego tempa.

Bankier.pl

Dwucyfrowe dynamiki odnotowano tylko w Banku Pekao oraz PKO BP. Warto zwrócić uwagę na dane dla mBanku, gdzie wzrost wyniósł zaledwie 3,3 proc. Być może nie jest to jednorazowy efekt, a zapowiedź nowego rozdziału dla rynku. Warto przypomnieć, że ta instytucja, publikując ostatni raport, podzieliła się także pierwszymi efektami szerzej oferowanego programu ugód. Zawarto ich 2,7 tys.