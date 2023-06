Liczba mieszkańców Kanady przekroczyła 40 mln. Populacja kraju rośnie najszybciej od 65 lat

Liczba mieszkańców Kanady przekroczyła w piątek 40 mln, populacja kraju rośnie najszybciej od 65 lat – podał w komunikacie kanadyjski urząd statystyczny Statistics Canada.

fot. David P. Lewis / / Shutterstock

Według modelu używanego przez kanadyjskich statystyków, bazującego m.in. na danych o urodzinach, zgonach i imigracji, liczbę 40 mln ludności Kanada przekroczyła tuż przed godz. 15 EDT (Eastern Daylight Time), czyli przed godz. 21 czasu polskiego.

Obecny wzrost liczby ludności to 2,7 proc. rocznie, co jest najwyższym poziomem od 1957 r., gdy populacja Kanady wzrosła o 3,3 proc.

„To silny sygnał, że Kanada jest dynamicznym i gościnnym krajem, pełnym potencjału. Zmierzamy w stronę Canada Day (1 lipca – PAP) i to z pewnością przyczyna do świętowania” - powiedział cytowany w komunikacie Statistics Canada szef urzędu Anil Arora.

Między styczniem 2021 r. a 2022 r. Kanadzie przybył 1 mln mieszkańców, 96 proc. tego wzrostu, to imigracja do Kanady. Według obecnych modeli, jeśli tempo wzrostu liczby ludności się utrzyma, do 2043 r. w Kanadzie będzie 50 mln mieszkańców.

Liczba urodzeń w Kanadzie zaczęła spadać pod koniec lat 60. XX w.; od 1995 r. liczba ludności w Kanadzie rośnie przede wszystkim z powodu imigracji. W latach 1946-1965 na statystyczną Kanadyjkę przypadało 3,94 dziecka, w 2020 – 1,4. Jedyną grupą etniczną, która rośnie szybko, to rdzenni mieszkańcy Kanady. W latach 2016–2021 liczba rdzennych mieszkańców wzrosła o 9,4 proc. wobec 5,3 proc. pozostałych. 1,8 mln Indian, Inuitów i Metysów, to 5 proc. ludności Kanady.

Duże liczby imigrantów nie są dla Kanady nowością, a jedna z największych fal imigracji miała miejsce w 1913 r., gdy Kanada przyjęła ponad 400 tys. nowych mieszkańców. Ten rekord został pobity dopiero w 2021 r., a potem w 2022 r.

W ubiegłym roku liczba mieszkańców Kanady wzrosła po raz pierwszy o ponad 1 mln w ciągu roku - przybyło 1 050 110 mieszkańców.

W 2021 r. 23 proc. mieszkańców Kanady stanowili imigranci, poprzednio tak wysoki udział imigrantów miał miejsce 100 lat temu, gdy wynosił 22,3 proc.

Statistics Canada rejestruje zmiany liczby mieszkańców Kanady od pierwszego spisu powszechnego w 1871 r. Obecnie spisy powszechne są przeprowadzane co pięć lat, ostatni miał miejsce w 2021 r.

z Toronto Anna Lach