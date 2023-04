Liczba mieszkańców Japonii spadła poniżej 125 mln

Zapaść demograficzna we Włoszech. Najmniej urodzeń od 1861 roku Zapaść demograficzna we Włoszech postępuje. Wskaźnik urodzeń we Włoszech osiągnął historyczne minimum - informuje krajowy Instytut Statystyczny Istat. Notuje się mniej niż 7 urodzeń i ponad 12 zgonów na tysiąc mieszkańców. W efekcie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje.