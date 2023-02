Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, mniejsza o jedną piątą

W styczniu rozpoczęto budowę blisko 20 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

fot. KWS / / Bankier.pl

W styczniu 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Nowe mieszkania w budowie

W styczniu 2023 r. rozpoczęto budowę 9,4 tys. mieszkań, tj. o 19,9% mniej niż przed rokiem - podał GUS. Deweloperzy rozpoczęli budowę 5,8 tys. mieszkań (o 20,7% mniej), a inwestorzy indywidualni 3,6 tys. (o 18,2% mniej).

GUS

Szacuje się, że na koniec stycznia 2023 roku w budowie pozostawało 824,2 tys. mieszkań, tj. o 4,9% mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

W styczniu 2023 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 3,2 tys., 2,0 tys., 2,5 tys. mieszkań).

Mieszkania oddane do eksploatacji

Według wstępnych danych, w styczniu 2023 roku oddano do użytkowania 18,2 tys. mieszkań, tj. 9,1% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 10,4 tys. mieszkań – o 16,1% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 7,6 tys. mieszkań, tj. o 3,7% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 0,2 tys. mieszkań (wobec 0,4 tys. przed rokiem).

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 1,7 mln m2, czyli o 5,6% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,8 m2.

W styczniu 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 15,2 tys. mieszkań, tj. o 32,5% mniej niż w styczniu 2022 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (10,2 tys., spadek o 35,9% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (4,8 tys., spadek o 26,2%).

PAP, KWS, na podstawie danych GUS