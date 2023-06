Frankowych pozwów znów przybywa szybciej. Zmiana „wicelidera”

W pierwszych trzech miesiącach tempo przyrostu spraw „frankowych” w giełdowych bankach znów przyspieszyło. Łącznie instytucje notowane na warszawskim parkiecie uczestniczyły w 83 tys. sporów. Doszło także do zmiany w pierwszej trójce kredytodawców najczęściej pozywanych przez klientów.

fot. bobst / / Shutterstock

Przez kilka ostatnich kwartałów dynamika przyrostu liczby pozwów sądowych dotyczących kredytów hipotecznych opartych na frankach szwajcarskich lekko hamowała. Pierwsze trzy miesiące 2023 r. przyniosły jednak odwrócenie tego trendu w niemal wszystkich instytucjach notowanych na GPW. Z analizy raportów okresowych wynika, że na dzień 31 marca 2023 r. giełdowe banki uczestniczyły w 83 tys. indywidualnych spraw.

Dane te nie uwzględniają Getin Noble Bank, który 30 września 2022 r. został poddany restrukturyzacji i nie opublikował raportów okresowych od II kw. począwszy. Przyjmując, że napływ nowych pozwów utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego obserwowanego w pierwszym kwartale 2022 r., to Getin Noble Bank zapewne przekroczył już granicę 13 tys. „frankowych” spraw. Oznaczałoby, że dla wszystkich giełdowych instytucji wynik zbliżył się do ok. 96 tys. sporów.

Nowy wicelider w sądowym top 3

Po raz pierwszy od kilku lat zmianie uległa czołówka banków pod względem liczby pozwów wytoczonych przez kredytobiorców. Pierwsza pozycja nadal należy do PKO BP, w który uczestniczy w 22,1 tys. spraw.

Bankier.pl

Przetasowania nastąpiły na kolejnych pozycjach. Na drugim miejscu znalazł się Bank Millennium, który „przeskoczył” mBank. Millennium jest stroną w 19,1 tys. pozwów, a mBank – w 18,8 tys. spraw. Prezentując zestawienie na koniec 2022 r. prognozowaliśmy, że na drugim i trzecim miejscu nastąpi wkrótce zamiana pozycji. Tak stało się już w pierwszym kwartale tego roku.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Tempo napływu pozwów w górę, ale są wyjątki

Powrót dwucyfrowych dynamik kwartał do kwartału – tak można podsumować zestawienie tempa napływu nowych spraw angażujących „frankowe” banki. W I kw. 2023 r. jedyną instytucją, która odnotowała niższą dynamikę niż kwartał wcześniej był ING Bank Śląski (7,07 proc. kontra 8,05 proc.). W pozostałych bankach widać mniej lub bardziej zdecydowane „ożywienie”.

Bankier.pl

Liderem pod względem tempa przyrostu liczby spraw jest Bank Pekao, gdzie wskaźnik ten osiągnął poziom 19,4 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się BNP Paribas Bank oraz PKO BP. Stawkę zamyka mBank, gdzie od kilku kwartałów zmiany są jednocyfrowe.

Lada moment kolejne orzeczenia TSUE

Już w połowie czerwca poznamy kolejne stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczyć one będą zasadności roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz zasad ustanawiania zabezpieczenia na czas sporu sądowego.

Chociaż przedstawiciele sektora bankowego twierdzą, że korzystne dla konsumentów rozstrzygnięcia nie spowodują mocniejszego napływu spraw do sądów, to kolejne kwartały mogą zweryfikować te oczekiwania. Ujednolicenie podejścia sądów do dalszych losów umów uznanych za niewiążące może zachęcić kredytobiorców, którzy do tej pory wahali się pomiędzy zawarciem ugody a wejściem na sądową ścieżkę.